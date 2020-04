Créditos a MiPymes es extraordinario pero insuficiente, advierte López Sugía

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero Arturo López Sugía consideró que el apoyo de créditos a la palabra por 25 mil pesos que ofrece el gobierno federal a las micro, pequeñas, y medianas empresas aunque es extraordinario al ser una de las mayores cantidades que se han destinado para este sector resulta insuficiente ante el contexto en que se genera la necesidad de éstos.



’Este apoyo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador es en volumen uno de los más generosos que se han otorgado, pero dadas las circunstancias de la pandemia no alcanzan a cubrir la necesidad que tienen los micro, pequeños y medianos empresarios para manetener a flote sus negocios y con ello activas sus fuentes de empleo’, afirmó el legislador.



Citó que a finales de diciembre de 2014 el gobierno federal destinó 130 millones de pesos a apoyar a 11 mil Mipymes guerrerenses, una cantidad per cápita de 11 mil 818 pesos ’que no son ni el 50 por ciento de los 25 mil pesos que el gobierno del presidente López Obrador generosamente está destinando para este sector en el país’.



El diputado destacó que si el mismo número de empresas accedieran a éstos créditos ’estaríamos hablando de que la federación estaría apoyando a Guerrero con 275 millones de pesos que son 145 millones de pesos más que en aquella ocasión’.



Sin embargo consideró que ese apoyo será insuficiente por la diferencia de contextos. ’No es lo mismo financiar a una empresa que se encuentra al cien por ciento de su operación con sus ingresos y egresos normales, a hacerlo con negocios cerrados, que no tienen entradas de dinero pero si gastos como es el pago de nómina’.



De acuerdo con el INEGI en una situación normal las MiPymes utilizan los créditos en su mayor parte para comprar insumos, equipamiento y pagar otros créditos, pero en este caso requieren hacerlo para pagar el sueldo de sus trabajadores y mantener los empleos.



López Sugía dijo que varias organizaciones empresariales así como propietarios de micro y pequeños negocios se le han acercado para manifestar su preocupación, debido a que por cada trabajador con salario mínimo pagan de 2 mil 500 a 2 mil 600 pesos mensuales de IMSS e Infonavit, por lo que 25 mil pesos son insuficientes.

Ante lo cual hizo un llamado a plantear algunos otros beneficios como el que aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social de realizar pagos diferidos.