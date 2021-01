Créditos del INFONAVIT, sin afectación por salario mínimo

EL PAGO MENSUAL DE LOS CREDITOS DEL INFONAVIT NO SERAN IMPACTADOS POR EL INCREMENTO DEL 15 POR CIENTO AL SALARIO MINIMO ESTE 2021



+Vergonzoso ataque contra la transición política de EE.UU.



+MORENA le ha dado la espalda a los campesinos: PRI



El pago mensual de los créditos vigentes ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) no será afectado por el incremento de 15% al salario mínimo para 2021.



Desde 2016, con el objetivo de reducir el impacto del aumento salarial sobre el saldo de los créditos denominados en VSM, el Infonavit ajusta el pago mensual de los acreditados y el saldo de dichos financiamientos conforme al menor de los incrementos entre el Salario Mínimo y la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



Para 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) determinó que el valor diario de la UMA será de 89.62 pesos, lo que implica un aumento de 3.15%.



En este sentido, los créditos vigentes denominados en VSM sólo registrarán un incremento de 3.15% y no de 15% como el salario mínimo, en beneficio de las y los trabajadores que recurrieron al crédito Infonavit para formar un hogar.



Por otro lado, el aumento al salario mínimo propicia una mayor contribución por parte de los patrones a las Subcuentas de Vivienda, lo que incrementa el ahorro de los derechohabientes que todavía no acceden a un crédito, permitiéndoles obtener un mayor monto de financiamiento.



Adicionalmente, el Instituto mantiene el programa Responsabilidad Compartida, que permite convertir los créditos denominados en VSM a pesos, con lo que la mensualidad hipotecaria deja de registrar incrementos anuales.



Para que un acreditado sepa si su crédito es susceptible de este programa o bien conozca cuál será la mensualidad a pagar durante 2021, debe ingresar con su usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y revisar el estatus de su financiamiento en la pestaña Mi Crédito.



De igual forma, el Instituto trabaja en un programa que permitirá, a todos los acreditados que así lo deseen, convertir a pesos los financiamientos tasados en VSM. El desarrollo de esta solución financiera, que busca apoyar la economía de las y los trabajadores de México, se llevará a cabo en 2021 y responde al compromiso del Infonavit por poner a los trabajadores, sus necesidades y bienestar en el centro de todas las acciones….



Tras la derrota electoral del actual presidente de los EEUU, Donald Trump, el intento por parte de algunos de sus partidarios de bloquear el proceso formal en el Congreso estadounidense para confirmar la elección de Joseph Biden resulta vergonzoso y constituye una afrenta a la democracia, señaló la Central Sindical Internacional.



’Las amenazas y el recurso a la violencia para atacar el proceso democrático son totalmente inaceptables. El movimiento sindical internacional manifiesta su enérgica repulsa ante estos hechos y lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas provocada por este ataque. Expresamos nuestra solidaridad con todos aquellos que defienden la democracia, en particular nuestros compañeros sindicalistas en EEUU, incluyendo los equipos de primera intervención que contribuyeron a rechazar el espantoso asalto al Congreso para permitir continuar con el proceso de transición a un nuevo Gobierno’, indicó la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow.



Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la mayor central sindical estadounidense, condenó la violencia: ’Estamos siendo testigos de uno de los peores ataques a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Este intento golpista lleva fraguándose desde hace años, alimentado por Donald Trump y sus continuas declaraciones diseminando veneno, teorías conspirativas, odio y mentiras entre sus partidarios.



’Están cumpliendo sus deseos, y son demasiados los legisladores republicanos que han permitido e incluso alentado esta violenta amenaza a nuestra república. Se trata de un intento de violación de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos americanos que respetan las leyes, y el movimiento sindical no puede tolerarlo. Ni ahora. Ni nunca’.



Sharan Burrow añadió: ’Aguardamos con esperanza una nueva Administración en EEUU, que respete la democracia y los derechos humanos, en particular los derechos de los trabajadores y las trabajadoras tanto dentro como fuera de su país. El Gobierno saliente y sus aliados políticos han quebrantado su deber de proteger a la ciudadanía. Confiamos en dejar atrás lo que ha sido un período muy oscuro en los EEUU, con acciones equiparables a las de dictadores en otros países’….



Morena le ha dado la espalda al campo, ha decidido que puede darse el lujo de olvidar a un sector que contribuye con el 7 por ciento de la riqueza de nuestro país, pero las causas y fortaleza de las mujeres y los hombres del campo son también del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.



Al participar en el evento conmemorativo del 106 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, organizado por la Confederación Nacional Campesina (CNC), el dirigente del tricolor recordó que los priistas han reprobado una y otra vez los recortes sistemáticos al presupuesto del campo y la desaparición de fideicomisos destinados a sostener la producción en caso de crisis.



Después de reconocer la labor de Ismael Hernández Deras, Presidente de la CNC, el ex congresista aseguró que la gente del campo no se raja y ha estado al pie del cañón a pesar de las dificultades por la emergencia sanitaria. Indicó que este sector representa el sustento directo de más de 5 millones de mujeres y hombres trabajadores, y del que depende el alimento de nuestras familias.



Por ello, el líder nacional reprochó el olvido de los morenistas de atender los estragos que está causando la pandemia, la caída histórica de la economía nacional, la inseguridad y la carencia que azota a las comunidades rurales de nuestro país, a los pueblos originarios y a las comunidades migrantes.



De cara al proceso electoral, el gobernador con licencia pidió salir a las calles y a las comunidades a recordarle a la ciudadanía ’que somos un partido con 91 años de experiencia, que sabe dar resultados’, además de ser ejemplo de unidad.



’Tenemos que conquistar diputaciones en lo federal y lo local para poder ejercer un contrapeso mucho más efectivo al oficialismo de Morena; para impulsar nuestra agenda de trabajo y las causas de todos los sectores que representamos. Tenemos que trabajar como nunca antes el territorio’, exhortó el Presidente del CEN del PRI.



En su oportunidad, el diputado federal Ismael Hernández Deras, coincidió en resaltar la apertura total de Alejandro Moreno con esta organización campesina, al presidir como dirigente nacional del PRI, por primera vez en la historia, este acto. En este marco, indicó que priistas y cenecistas ’estamos llamados a concretar un nuevo pacto campesino’, por el futuro del agro y ’porque México nos necesita unidos a todos’. Este año, añadió, inicia en el campo veracruzano la recuperación del Revolucionario Institucional.



Después de que Alejandro Moreno firmara en calidad de testigo el Programa ’Ver a México-CNC’, en beneficio de los cenecistas, Marlon Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, subrayó que los campesinos veracruzanos y del país tienen dos propósitos: conmemorar el aniversario de la Ley Agraria y hacer lo necesario ’para que en 150 días podamos decir que ganamos en nuestro estado, para hacerle justicia a Veracruz y a México’.



En el evento virtual, que se realizó en el Comité Municipal del PRI de Veracruz, participaron el Delegado del CEN del partido en esta entidad, Jorge Meade; la Secretaria General del CDE del tricolor, Arianna Ángeles, y los expresidentes nacionales de la CNC, Senadora Beatriz Paredes, Augusto Gómez, Hugo Andrés Araujo, Maximiliano Silerio, Héctor Hugo Olivares, Heladio Ramírez, Manuel Cota y Rubén Escajeda. Asimismo, el Presidente de la Fundación Colosio, José Murat y el Coordinador del Grupo Parlamentario priista en la Cámara de Diputados, René Juárez….