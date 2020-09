Creo en la gente de Tlanchinol, cuya riqueza es su talento, su creatividad y su amor al trabajo: Pascual Vite de Nueva Alianza

Creo en la gente de Tlanchinol, cuya riqueza es su talento, su creatividad y su amor al trabajo.



-Gestionare oportunidades de trabajo para el municipio.



Recorrido desde Jalpa, Pascual Vite candidato a Presidente Municipal por Tlanchinol le muestran que apoyan su proyecto, es tiempo que se haga una verdadera gestión, asegura que será un buen presidente para darle oportunidad a los que menos tienen y a los olvidados por todas las administraciones. Sera capaz de generar empleos para todos los habitantes, reafirma que se les dará las mismas oportunidades a todos los ciudadanos, cuya capacidad no se aprovecha.



’Este 18 de Octubre nuestro voto es tan importante, porque con ello, si se los damos a los mismos, le damos la espalda al necesitado, al que trabaja y al que requiere apoyo. Un gobernante no debe olvidar sus raíces, ni de quien le brindo su confianza’, reafirmo el abanderado turquesa.



Agradeció a los presentes sus palabras de aliento y su respaldo total, anticipándoles que no les fallará y que juntos se escribirá un cambio y con más beneficios para las familias de Tlanchinol.