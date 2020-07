La pandemia de coronavirus tiene el potencial de empeorar mucho si los países no respetan las medidas básicas de precaución, advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Permítanme ser franco, demasiados países están en la dirección equivocada, el virus sigue siendo el enemigo público número uno", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia virtual desde la sede de la entidad en Ginebra.



"Si no se siguen los principios básicos, la única forma en que se desarrollará esta pandemia será de mal en peor. Pero no tiene por qué ser así".



Las infecciones superaron las 13 millones en todo el mundo el lunes, según un recuento de Reuters, subiendo un millón en solo cinco días en una pandemia que ha dejado más de medio millón de personas muertas.



