Crisis Económica con Estallidos Sociales........

NO HAY DUDA QUE DON CARLOS SLIM ES UN HOIMBRE INTELIGENTE Y QUE CONOCE AMPLIAMAMENTE México, por ese motivo cuando se contagia de covid se interna en la sección VIP del Instituto Nacional de Nutrición donde se encuentran los mejores investigadores y médicos de alta especialidad, ahora, ya anda en su casa en franca recuperación, ojalá le cuente al ya saben quién la experiencia para que en vez de andar como alma en pena por los pasillos de Palacio Nacional se hubiera internado en ese instituto y a lo mejor ya estaría tratando de jugar, cuando menos, beis bol en las pantallas de internet, pero bueno hay de consejeros a consejeros y no hay duda que don Carlos tiene una buena conciencia y buenos consejeros…



Se ha hablado mucho sobre las vacunas y la vacunación, el caso es que por lo que sea las vacunas no llegan y la vacunación anda de mal en peor y no es asunto solamente de México, es de todo el mundo, el asunto es que las medidas no son las mejores y las estamos tomando mal y así no solamente somos el tercer país en muertes por la pandemia sino que otros muchos países están colocando restricciones para sus viajeros a México y esto muestra, a pesar de que no lo quiera ver el presidente, de que sus consejeros son maletas y sí expertos viajeros no solamente de playa sino de mundo, pero sirven para un carajo, pero, ¿que se puede hacer cuando el presidente le tiene tanto afecto y es capaz de salir en su defensa cuando se trata del tema? y pues el que manda manda y lo peor es que si se equivoca vuelve a mandar y es lo que nos está sucediendo.



En varios países los temas de las vacunas y del control de la población han generado violentas protestas de tal suerte que en algunas partes han caído los gobiernos, la crisis de salud va íntimamente ligada con la crisis económica y esto está causando estragos en las familias mexicanas que se han terminado los ahorros o las formas de endrogarse para soportar éstos meses, y la verdad es que como no tenemos normas reales porque ni el presidente las acata en materia de sana distancia, control de cubrebocas en todos los sitios, lavados de manos, en fin, los grupos son enormes y sin control y lo terrible que hemos observado es que cuando se les pide a los demás que porten el cubrebocas, muchos alegan que si el presidente no cree en ellos por supuesto que no existe la pandemia y son puras cosas elaboradas para estarlo jodiendo, la verdad es que el presidente tiene un alto grado de arrastre y de confianza popular y esto serviría de mucho si él diera el ejemplo para cuidarse de no volver a ser contagiado para no andar contagiando a los demás, y si en vez de hablarnos de derechos humanos de los que no portan los cubrebocas ni acatan las medidas sanitarias nos hablara del derecho y del respeto que no deben esos a los que si acatamos y portamos los cubrebocas a lo mejor mejoraríamos las condiciones y no tendríamos que andar sufriendo por el aumento de contagios.



En algunos lados se han implementado medidas radicales para proteger a los clientes y a los empleados de las dependencias y comercios y se gastaron fortunas para hacerlo, sin embargo, los gobernadores y políticos que no pudieron controlar a las gentes y los ciudadanos andaban como chivos en cristalería por las calles y en los comercios sin acatar las medidas sanitarias les dieron el pretexto para volver a restringir las labores y actividades de aquellos que si tenía impuestas esas medidas y les han llevado a la crisis de tal suerte que solamente hay que caminar por las calles y ver la enorme cantidad de comercios cerrados y de quiebras comerciales y empleados sin trabajo ni ingresos y esto está llegando al límite de la paciencia y puede estallar en muchos sitios.



Sería bueno que preguntaran las opiniones de miles de familias que tienen problemas financieros para comprar medicamentos y atender a sus contagiados, buscar oxígeno o medicinas y no contar con los recursos para ello a pesar de que el presidente prometió y ha dicho hasta el cansancio de que la atención médica a los mexicanos es gratuita y total, pero el asunto no es que se pueda lograr es que simplemente no hay tal atención y hay que pagar. No hay empleo y las condiciones son graves para muchas familias que están llegando a la desesperación, miles de huérfanos por la pandemia que andan por ahí sin control y sin apoyos, escuelas cerradas y maestros malos que no saben dar clases por línea o andan solamente cobrando sin hacer nada, en fin, aumentos de precios y acaparamientos de productos y de medicamentos, tratamientos caros y se ha dejado de atender a otros muchos que antes se atendían pero con el pretexto del covid pues ya los dejaron a su suerte y las cosas se van complicando, mientras, el presidente hace esfuerzos desesperados para que lleguen las vacunas y se apliquen pero no llegan porque hay conflictos y problemas y esto provoca desesperanza y genera resentimientos que se comienzan a manifestar en los comentarios de calle y en las casas y cuando se van perdiendo las confianzas y ya no se ve a los que mandan con ese respeto, pues las cosas seguramente estallaran en protestas violentas y esto es lo que en verdad debemos evitar porque entrando a la violencia y a las rebeliones las cosas en vez de mejorar se complican en cualquier país, por ello la paz social está íntimamente relacionada con la fuerza moral que tengan los gobernantes, pero al parecer, el presidente hace todo lo mejor para mantenerla pero sus ’consejeros’ hacen las cosas mal y joden todo y esto es lo que le debe obligar a dar un parón y correr a los que ya dieron de si lo mejor y traer a los nuevos que deben hacer un buen trabajo de acuerdo a la experiencia que mal nos han dejado los actuales, los que ahora andan de mucho besos, arrumacos y abrazos por las playas y en los viajes internacionales pero que han hecho mal su trabajo de aconsejar, porque han aconsejado mal…ahora abren a las actividades cerca de 60 mil comercios en la Ciudad de México en actividades al aire libre, esperemos por el bien de todos que se logre controlar a los mafiosos que cobran piso a los que trabajan y evitar que sigan expandiendo sus actividades criminales, si no se logra, por supuesto que fracasaremos y esto sería muy grave.