Crisis en Conago, gana AMLO

Si exageráramos nuestras alegrías, como lo hacemos con nuestras penas, nuestros problemas no serían importantes.

Anatole France, novelista francés.





La ruptura en la Conago, entre los gobernadores de Entidad ricas y pobres, tiene mayores implicaciones políticas, económicas y sociales, para toda la Federación.

Por una parte, el discurso de los gobernadores versa en que no hay pleito entre ellos; que la Conago no es ninguneada por el Presidente de la República; la lucha es por tuna justa distribución del presupuesto.

La verdad va más allá. En esta maniobra, en la que gana López Obrador, debido a que se destruyó un bloque político que le hace ruido y puede influir en el proceso electoral del año próximo, subraya una ’lucha de clases’ entre los Estados ricos y los Estados Pobres. Esto provocará que al interior de las entidades esto se replique y, obviamente cuando son más los pobres, el efecto electoral es en favor de Morena y la 4T.

Los Federalistas, como se autocalifican los 10 gobernadores que se salieron de la Conago, se consideran los que más proporcionan recursos. Dentro de ese grupo no están Alfredo del Mazo, del EDOMEX, así como Claudia Sheinbaum de la CDMX, que por sí solos dan impulso a esa afirmación. Ellos quieren recibir más recursos fiscales, aunque se sacrifique el resto de los estados más pobres, que no recibirían dinero suficiente.

Esto, lo estimula López Obrador. No es para darles más dinero, sino para que lleguen al 2021. Dudo mucho que alguno de los 10 gobernadores rompa el Pacto Fiscal. Pero el ruido que hacen se escucha en sus Estados.

Suena estridente que se salgan de la Conago, que preside el potosino Juan Manuel Carreras, pero otro fondo sería que es una lucha de egos con fines electorales.

PODEROSOS CABALLEROS

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Quien merecería, por años en las trincheras políticas, convertirse en el presidente de Morena, es Porfirio Muñoz Ledo. Un político brillante e inteligente. Fue presidente del PRI, PRD y ahora sería por Morena. Nadie ha logrado esa hazaña. Ya veremos. Sería controvertido y exhibiría muchas cosas de los morenistas dentro y fuera del poder.

PALACIO DE HIERRO

Pese a la pandemia, el grupo comercial que preside Alberto Bailleres, tuvo un decremento del 78.1% respecto al mismo trimestre de 2019. La utilidad disminuyó 4.2 % de las ventas, luego de todas sus tiendas a partir del 1 de abril de 2020 y tomó las medidas para proteger a sus clientes, proveedores y colaboradores.

GENERAL MOTORS

Las exportaciones de autos de la empresa que dirige Francisco Garza, registró una caída del 10.2% mensual en agosto de acuerdo a datos del INEGI. De todo el sector la caída fue de 8.6% interanual de agosto a agosto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

BMW

La planta de BMW en San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, alcanzó la producción de 50 mil unidades del BMW Serie 3, que es una unidad con volante a la derecha que será exportado a Australia. Jörg Willimayer, Presidente & CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí impulsa la estrategia de electrificación de su portafolio de productos.

