Crisis por covid-19 afianzará la 4T: AMLO

Ciudad de México. Jueves 02 de abril de 2020.-El presidente Andrés Manuel destacó que esta crisis de salud pública y económica mundial vino como ’anillo al dedo’ para afianzar el propósito de la transformación de acabar con la corrupción y de que haya justicia en México.



’Se que vamos bien y eso es lo que quiero transmitirle a la gente, vamos a salir adelante, ayer use por primera vez el término crisis transitoria, eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y no nos van a hacer cambiar nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país’, subrayó.



Sin embargo, reconoció que la actual circunstancia sus adversarios y aquellos que estaban ’acostumbrados a robar y vivir al amparo del poder público’ quieran unirse a la transformación del país, ya que ’apuestan al retroceso’.



Por ello, dijo, mis llamados a la unidad son hacia el pueblo de México en el que existe apoyo y solidaridad, ’porque una cosa es la llamada clase política o la cúpula de poder económico y político’.



’Las campañas en contra nuestra lo que quieren precisamente es que se rompa la unidad y que el pueblo no nos apoye, pero eso no lo van a lograr se los aseguro, porque el pueblo de México es mucha pieza, es inteligente, ¿cómo no va a saber que nos hace mal la corrupción?, ¿cómo va a querer que regrese al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios?’, señaló.



Durante la mañanera, insistió en que lo importante es la unidad del pueblo que en el neoliberalismo no era tomado en cuenta y esa es la razón de que esté ’tan contento con el gobierno, porque no se toman decisiones en contra y a espaldas del pueblo’.



’Desde luego van a seguir los adversarios queriendo debilitarnos, pero no lo van a lograr. Además, en mi caso, si yo estoy convencido, si estoy luchando por una causa justa, que es la transformación del país, por acabar con la corrupción, ¿cuándo creen ustedes que voy a ceder?, sólo muerto. Son mis convicciones de toda la vida’, advirtió.



’Entonces, nada de hipocresía, llamados a la unidad. Y expresiones de que en la clase política van a actuar de manera responsable, pues ojalá, pero hay que actuar de manera precavida. Donde no tengo duda, al que le entrego todo mi corazón es al pueblo que me ha sacado a flote, no los potentados, no los de llamada clase política; al contrario, esos son los que siempre me han querido destruir políticamente’, destacó.