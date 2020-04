Desde el portal

Ángel Soriano

Crisis sanitaria y económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Palacio Nacional que: Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valor y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo.



Ha precisado el Ejecutivo que se dará prioridad a las obras emblemáticas de su administración, mismas que han sido impugnadas por quienes ’tienen otros datos’ respecto al origen y consecuencia de las más severas críticas que enfrenta el mundo y para las cuales, los diversos países, han recurrido ya a las soluciones tradicionales: recurrir a los organismos financieros internacionales para obtener recursos frescos e inyectarlos a la debacle económica, camino que no está en la agenda del tabasqueño.

Habrá que señalar que las formulas descritas por el mandatario para enfrentar las dos crisis son las mismas que ha enarbolado durante su campaña y ejercicio de Gobierno: combate a la corrupción y austeridad republicana.



Y si efectivamente ambas han dado resultados, hoy la realidad del mundo es diferente: la crisis sanitaria cobra vidas y consume todos los recursos; la crisis económica golpea a todos los sectores y sus consecuencias son una realidad y las que vienen en el futuro.



Convendría que aparte de esas once medidas –burocráticas al ciento por ciento- se dispusieran de medidas adicionales y se reforzara la creación de empleos e ingresos con medidas reales. Los programas oficiales de ayuda son un paliativo, pero no una solución de fondo. Hace falta profundizar en la crisis y dar soluciones de largo alcance.

TURBULENCIAS



Inviable propuesta de Edelmiro

La propuesta de hoy del diputado Edelmiro Santiago para modificar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no es prioridad para el Grupo Parlamentario de Morena ni tiene viabilidad económica alguna, afirmó el presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo y reconoció el derecho de los legisladores a hacer propuestas pero en esta ocasión es inviable…



La violencia en contra las mujeres y las niñas es la otra pandemia; es la otra pandemia que se ha visto, como muchas otras realidades de nuestro mundo y de nuestras sociedades, se han visto mucho mayor expuestas a raíz de la emergencia sanitaria y de todas sus implicaciones, pero hoy estamos hablando, particularmente, de esta realidad, que es las violencias en contra de las mujeres y de las niñas y que como ya mencioné, durante la emergencia sanitaria se ha recrudecido, dijo Laura Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al inaugurar el Foro Nacional Virtual: ’Combate al Feminicidio a 8 Años de su Incorporación al Sistema de Justicia: Experiencias y Desafíos’…Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo mediante videoconferencia, el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín hizo un llamado, el 25 de abril, en que se festeja el 488 Aniversario del otorgamiento del título de ciudad a Oaxaca de Juárez, no se podrán realizar las actividades que tradicionalmente se programan para festejar a la ciudad, esto con el fin de evitar aglomeraciones de personas y con ello minimizar los riesgos de contagio en la población por lo que emitirá un mensaje a las y los oaxaqueños y pondrá a disposición de la ciudadanía, mediante las redes sociales institucionales, un producto audiovisual en el que diversos artistas oaxaqueños cantarán a la ciudad; agregó que esta iniciativa es coordinada por la Dirección de Cultura y Turismo…