Crisis sin precedentes contra trabajadores

+Se disparan muertes por la neumonía



+Fracasa el modelo económico mundial



Según una nota de información del Secretario General de las ONU sobre el mundo del trabajo y la COVID-19 , casi todos los trabajadores del mundo, alrededor del 94 por ciento, en mayo de 2020 vivían en países sujetos a algún tipo de medidas de confinamiento.



Para el segundo trimestre de 2020 se prevé una pérdida masiva de horas de trabajo, equivalente a 305 millones de trabajos a tiempo completo , y el 38 por ciento de la población activa –aproximadamente 1.250 millones de trabajadores– trabaja en sectores de alto riesgo.



La nota indica que las empresas pequeñas y medianas, el motor de la economía mundial, están sufriendo enormes dificultades y tal vez no sobrevivan. Quienes viven en países en desarrollo y contextos frágiles afrontan los riesgos más importantes, en parte porque son menos resilientes.



La nota de información, basada en datos y análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte de que muchas de las personas que han perdido su trabajo y sus medios de vida en los últimos meses no podrán reincorporarse al mercado de trabajo en breve.



Las mujeres, en particular, se han visto duramente afectadas: trabajan en los sectores más gravemente afectados, y son las primeras que pierden el empleo y las últimas en regresar. Asímismo las personas con discapacidad, que ya afrontan la exclusión en el mundo laboral, tienen menos probabilidades de regresar al trabajo durante la recuperación.



’El mundo del trabajo no puede, y no debe, seguir siendo el mismo después de esta crisis. Ha llegado la hora de coordinar la actuación mundial, regional y nacional para generar un trabajo decente para todos como fundamento de una recuperación ecológica, inclusiva y resiliente."



António Guterres, Secretario General de la ONU, según la nota informativa, dice las peores consecuencias socioeconómicas las padecen quienes ya sufren una situación de precariedad y con menos posibilidades de absorber otro golpe. Los alrededor de dos mil millones de personas que trabajan en la economía informal –a menudo carentes de derechos laborales y de protección social– habrían visto caer sus ingresos en un 60 por ciento solo en el primer mes de la crisis.



A nivel mundial, más de cuatro de cada diez empleados en los sectores más perjudicados son personas jóvenes. Esta situación, en combinación con la alteración de la enseñanza y la formación, los expone al riesgo de convertirse en la ’generación del confinamiento’ que padecerá las consecuencias de esta crisis durante largo tiempo.



’La pandemia de la COVID-19 ha sacudido al mundo entero. No se ha salvado ningún trabajador, ninguna empresa y ningún lugar del mundo’, dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres.



El Secretario General instó a actuar en tres frentes, en primer lugar, dar apoyo inmediato a los trabajadores, las empresas, los empleos y los ingresos en situación de riesgo, para evitar los cierres, la pérdida de puestos de trabajo y la caída de ingresos.



En segundo lugar, prestar mayor atención a la salud y a la actividad económica tras la supresión de las medidas de confinamiento, garantizando lugares de trabajo seguros y la protección de los derechos de todas las personas.



En tercer lugar, animar a movilizarse hacia una reactivación centrada en lo humano, ecológica, sostenible e incluyente, que utilice el potencial de las nuevas tecnologías para crear empleos decentes para todas las personas; y aprovechar las soluciones creativas y positivas que han desarrollado empresas y trabajadores para adaptarse a la nueva situación.



SE DISPARAN EN LA CDMX TAMBIEN LAS MUERTES POR NEUMONIA



En los primeros cinco meses del año, en la capital se registraron más de 5 mil defunciones cuya causa de muerte fue asentada en actas como neumonía, más del doble de los fallecimientos por esa enfermedad reportados en periodos similares de años anteriores. Y se trata solo de actas de defunción en las que no se incluye de ninguna manera la palabra covid o coronavirus



Durante los primeros cinco meses del año, las actas de defunción por neumonía en la Ciudad de México fueron más del doble que en 2018, último año del que se tiene registro.



Mientras de enero a mayo de 2018 murieron mil 962 personas por neumonía en la capital del país, este año van al menos 5 mil 31 en el mismo periodo, un aumento de 156%.



Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso a una base de datos de las actas de defunción del Registro Civil de la Ciudad de México del 1 de enero al 30 de mayo del 2020, y al comparar los casos de neumonía en ese listado con las cifras de defunción por ese mal dadas a conocer por el INEGI, es clara la diferencia de más del doble entre lo que ha ocurrido este año y lo que se vivió en 2018.



Según las actas de defunción del Registro Civil de la ciudad, 5 mil 31 personas murieron por neumonía en los primeros cinco meses de 2020. Esa cifra corresponde a actas que no contienen en forma alguna la palabra Covid-19 o los términos relacionados con una infección de Covid-19.



Si en la revisión de la base de datos ya citada, se analizan las actas de defunción por neumonía que sí están relacionadas con Covid, la cifra alcanza los 12 mil 812 muertos en ese periodo.



El 28 de marzo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud a cargo de la atención a la pandemia, aseguró que no había un conteo excesivo de neumonías atípicas en el país, por lo que descartó que los fallecimientos por Covid-19 se estuviesen registrando como neumonías atípicas.



’Las señales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consistentemente muestran que la idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa y de que no corresponde con el comportamiento de Covid’, dijo en la conferencia vespertina.



Para evitar un subregistro de muertes por Covid-19 la Secretaría de Salud publicó el 13 de abril un manual para clasificar los fallecimientos por esta causa, uno de los criterios era agregar como causa de muerte ’sospecha de’, o ’posible Covid-19’ cuando no estuviera confirmado….



HAY FRACASO DEL MODELO ECONOMICO MUNDIAL: BURROW



La dirigente de la Central Sindical Internacional Sharan Burrow, señala en un artículo que es un momento en el que algunos países se aprovechan la crisis de la COVID-19 para intensificar sus ataques contra los trabajadores y trabajadoras, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 puede ayudarnos a frenar este instinto e incluso revertirlo.



Añade que debemos hacerlo teniendo en cuenta que el Índice de los Derechos 2020 expone la ruptura del contrato social entre trabajadores, Gobiernos y empleadores, registrándose el mayor nivel de violaciones de los derechos de los trabajadores en siete años. La democracia y las libertades están sometidas a constantes ataques.



Gobiernos y empleadores han restringido los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva, obstaculizando el derecho de huelga y excluyendo a trabajadores de los sindicatos. La situación ha empeorado aún más, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.



En nada menos que el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. Se prohibieron huelgas y manifestaciones en Bielorrusia, Guinea, Senegal y Togo, siendo reprimidas con extremada brutalidad en Bolivia, Chile y Ecuador. En Irán e Iraq, se procedió a detenciones masivas durante protestas.



En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva. Egipto y Honduras se sumaron a esta tendencia a soslayar los derechos de negociación colectiva obstaculizando el registro de sindicatos y despidiendo a representantes de los trabajadores.



Un detalle alarmante es el aumento en el número de países donde se impidió el registro de sindicatos, que ha pasado a 89, frente a 86 en 2019. Sudán disolvió todos los sindicatos y asociaciones del país, y en Bangladés el Departamento de Trabajo rechazó el 46% de las 1.104 solicitudes de registro de sindicatos examinadas entre 2010 y 2019.



El mayor número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que los países que restringen el acceso a la justicia han seguido siendo inaceptablemente numerosos, tantos como el año anterior.



Turquía y Hong Kong figuran entre los ejemplos más extremos de los 56 países y territorios que denegaron o reprimieron la libertad de expresión, cifra también superior a los 54 contabilizados en 2019….



