Crisoforo Rodríguez se declara diputado independiente y disuelve bancada del PESH

El diputado local por representación proporcional Crisoforo Rodríguez se declaró independiente al solicitar ante la 64 legislatura local su baja como integrante de la bancada del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH) la cual quedó disuelta.



La decisión de Rodríguez de separarse de la bancada pesista fue a consecuencia de que ese partido le negó la candidatura para buscar la Presidencia Municipal de Tianguistengo.



En marzo, Crisoforo Rodríguez se registró como aspirante a la nominación en el proceso interno de Morena para designar candidatos a laz 84 Presidencias Municipales.



No obstante, días después la dirigencia nacional de Morena y la local del PESH (el cual se convirtió en partido local tras perder su registro como instituto político nacional en 2018) junto con PT y Partido Verde acordaron candidaturas comunes en 25 minicipios, 6 de las cuales serán encabezadas por Encuentro Social entre ellas Tianguistengo.



Sharon Montiel Sánchez, dirigente estatal del PESH desconoció a Crisoforo Rodríguez como integrante del Grupo Legislativo y le negó la candidatura.



En entrevista realizada por este medio informativo el miércoles, Sharon Montiel reveló que durante las negociaciones para establecer el acuerdo de candidaturas comunes, fue el PESH el que solicitó encabezar la planilla en el municipio de Tianguistengo lo cual fue aceptado por la dirigencia nacional de Morena.



Dijo que además de haber participado en el proceso interno de Morena, Crisoforo no será tomado en cuenta por no ser productivo en la producción de iniciativas de ley y por lo que calificó de frecuentes solicitudes de licencia que hizo ante el Congreso de Hidalgo.



Luego de ver frustrada su intención de ser candidato por Tianguistengo, Crisoforo Rodríguez regresó a la curul y este jueves solicitó su separación formal de la bancada la cual se disolvió.



De acuerdo al artículo 95 de la Constitución de Hidalgo, un partido político debe contar al menos con 2 diputados para conformar una fracción.



Tras el proceso electoral de 2018, el PESH obtuvo 2 curules por representación proporcional, la que ocupa Crisoforo y otra que se encuentra en manos de Jajaira Aceves quien fungía como coordinadora legislativa.



No obstante, en calidad de representante y ya no de coordinadora, Jajaira Aceves seguirá como integrante de la Junta de Gobierno del Congreso.



Morena Hidalgo, cuya dirigencia hasta el momento permanece acéfala,aun no se ha pronunciado si arropara o no a Crisoforo, pese a que el legislador ha votado a favor y respaldado las iniciativas de ese partido.