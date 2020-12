Critica ALPES poca seriedad con que se toma la educación

Mal momento con salida temprana de Esteban Moctezuma de la SEP



Como en administraciones anteriores inició la danza de los secretarios de Educación, dependencia que ha tenido tras cada sexenio, expresó María Luisa Flores del Valle



La titularidad de la Secretaría de Educación Pública era un timón que no debió soltarse de forma tan inesperada en una etapa donde está en juego el futuro del país, debido a la crisis por la pandemia de Covid-19 que obligó a los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes a realizar un cambio profundo en la forma de recibir su educación, porque genera inestabilidad en el sistema educativo, expresó la presidenta ejecutiva de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), María Luisa Flores Del Valle, tras la salida de Esteban Moctezuma anunciada este miércoles.



Pero lo más grave, aún, añadió Flores del Valle, es la poca o escasa seriedad que le han dado las últimas administraciones a la continuidad en un área tan sensible como es la educación, donde existe un promedio de tres titulares por sexenio, lo cual ha afectado de forma considerable la calidad de la educación, ya que cada uno de los nuevos titulares hace a un lado lo avanzado para imponer sus propios criterios, al no existir una política de Estado.



’Esta noticia fue inesperada y una administración que dice tomar parecer al pueblo para asumir cada una de sus decisiones, no hizo una consulta a los niños, ni a los adolescentes, jóvenes, maestros, padres de familia, rectores, directores, sobre sí era prudente cambiar en este momento de mayor crisis en el sistema no sólo educativo, sino de salud en México, al Secretario de Educación’, abundó Flores Del Valle.



Y lo hizo precisamente en la etapa más crítica de la pandemia, con clases a distancia, con una Ley General de Educación Superior por votar en la Cámara de Diputados, con una serie de reglamentos por entregar después de su aprobación y de los cuales dependerán las Instituciones educativas particulares para ver realmente una ley justa y equitativa, con una Ley General de Educación a un año de aprobada, destacó la dirigente nacional de las universidades particulares.



Flores Del Valle advirtió la poca importancia que se le da a la continuidad de tema Educación, porque es una falsa bandera que se toma en todos los discursos, cuando en realidad un secretario de Educación, mínimo debería seguir un plan de restructura en el modelo educativo al menos 2 sexenios consecutivos para obtener los resultados necesarios que subsanen el sistema.



Es penoso se crea que la palabra Educación por si sola va a cambiar el rezago y abandono de lo realmente imperante y urgente, finalizó.