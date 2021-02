Critican en Texas a compañía de energía eléctrica

El descontento por la falla de la red eléctrica de Texas frente a una helada invernal récord aumentó este martes mientras millones de residentes en la capital energética de Estados Unidos seguían sin garantías de que la electricidad y la calefacción regresaría pronto.



"Sé que la gente está enojada y frustrada", dijo el Alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien se despertó con más de un millón de personas que aún no tenían electricidad en su ciudad. "Yo también."



En total, más de 4 millones de clientes en Texas todavía no tenían electricidad un día completo después de las históricas nevadas y las bajas temperaturas crearon un aumento en la demanda de electricidad para calentar hogares que no estaban acostumbrados a mínimos tan extremos, lo que colapsó la red eléctrica del estado y causó apagones.



Para empeorar las cosas, las expectativas de que los 30 millones de residentes del estado compartieran las interrupciones rápidamente dieron paso a una fría realidad, ya que algunos bolsillos en algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, como San Antonio, Dallas y Austin, se quedaron con la peor parte de una falla de energía catastrófica, y en condiciones bajo cero que los operadores de la red de Texas sabían que vendría.



El colapso provocó una creciente indignación y demandas de respuestas sobre cómo Texas, cuyos líderes republicanos el año pasado se burlaron de California por los continuos apagones del estado liderado por demócratas, fallaron en un punto importante del orgullo del estado: la independencia energética.



Y el descontento también saltó a la política, ya que los tejanos recurrieron a las redes sociales para resaltar cómo, mientras sus vecindarios se congelaban en la oscuridad del lunes por la noche, los horizontes del centro brillaban a pesar de los llamados desesperados para conservar energía.



"Estamos muy enojados", dijo Amber Nichols, cuya casa en el norte de Austin no ha tenido electricidad desde la madrugada del lunes. "Todos estamos enojados porque no hay razón para dejar barrios enteros congelados hasta morir".



"Esto es un completo error", dijo.



Durante los cortes, los funcionarios de emergencia del condado de Harris informaron "varias muertes por monóxido de carbono" en Houston o sus alrededores y recordaron a las personas que no deben operar automóviles o generadores de gasolina en interiores.



Las autoridades dicen que tres niños pequeños y su abuela, que se cree que estaban tratando de mantenerse calientes, también murieron en un incendio en una casa suburbana de Houston la madrugada del martes.



El Gobernador republicano Greg Abbott pidió el martes una investigación del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que opera la red eléctrica del estado.



Su indignación tuvo un tono muy diferente al del día anterior, cuando le dijo a los tejanos que ERCOT estaba dando prioridad a los clientes residenciales y que se estaba restaurando la energía en cientos de miles de hogares.



Pero horas después de esas garantías, el número de cortes en Texas solo aumentó más.



"Esto es inaceptable", dijo Abbott.



Los funcionarios de ERCOT han defendido sus preparativos para una tormenta invernal única en una generación que hundió las temperaturas en San Antonio.



Pero su director senior de operaciones del sistema, Dan Woodfin, dijo que la severidad de la tormenta fue más allá de los planes típicos del consejo. Las centrales eléctricas que generan electricidad también quedaron fuera de servicio por el frío.



ERCOT tuiteó el martes que las plantas de energía "continúan luchando con temperaturas gélidas", pero no ofreció un calendario para cuándo se restablecería por completo la energía.



La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dijo que Texas había solicitado 60 generadores y que los hospitales y hogares de ancianos tendrían prioridad.



Se abrieron 35 refugios de calentamiento para acomodar a más de mil personas en todo el estado, dijo FEMA durante una sesión informativa. Pero incluso ellos no se salvaron de los cortes, ya que Houston se vio obligado a cerrar dos el lunes debido a una pérdida de energía.



Ed Hirs, un especialista en energía de la Universidad de Houston, dijo que el problema era la falta de plantas de energía climatizadas y un mercado energético en todo el estado que no incentiva a las empresas a generar electricidad cuando la demanda es baja. En Texas, la demanda alcanza su punto máximo en agosto, en el apogeo de los veranos sofocantes del estado.



Rechazó que la tormenta fuera más allá de lo que ERCOT podría haber anticipado.



"Eso es una tontería. No es aceptable", dijo Hirs. "Cada ocho o diez años tenemos inviernos realmente malos. Esto no es una sorpresa."



Stephanie Murdoch, de 51 años, comenzó a abrigarse dentro de su condominio de Dallas con mantas, dos pares de pantalones, tres pares de calcetines, un sombrero y guantes desde que se cortó la luz por primera vez el lunes. Dijo que estaba preocupada por otra ráfaga de pronóstico del clima invernal para el martes por la noche y la posibilidad de que las tuberías de su casa explotaran.



"Hay una seria falta de preparación por parte de las compañías de energía para no estar preparadas", dijo Murdoch.



En Houston, Barbara Matthews dijo que duró en su casa hasta el lunes por la noche. Fue entonces cuando el hombre de 73 años finalmente llamó al 911 y fue llevado a la cercana Iglesia Foundry, donde también se estaban refugiando decenas de otras personas. En el trayecto allí, notó una subdivisión justo al final de la carretera que tenía electricidad.



"Es agravante que algunas partes de la calle tengan luces y luego nosotros no", dijo Matthews. "Cuando dijeron apagones continuos, les tomé la palabra".