Críticas por las más de cien mil muertes que se han registrado por covid-19, son para demeritar a este gobierno: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 24, NOVIEMEBRE, 2020, 12:08 hrs.

Al salir en defensa de la estrategia para enfrentar la epidemia de covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia mañanera, que las críticas por las más de cien mil muertes que se han registrado en México tienen propósitos políticos para demeritar el trabajo de los gobiernos.



El Mandatario acusó que se está ’traficando con el dolor humano’ al llevar el conteo de fallecidos por la pandemia, por lo que pidió ubicar a México en la proporción que corresponde, pues países de Europa y América registran mayor mortalidad en proporción al número total de la población.



’Se presta mucho también al amarillismo, en nuestro país ha prevalecido, como en todo el mundo o en la mayoría de países del mundo, en Estados Unidos. Los principales diarios llevan registro de fallecidos en todos lados entonces se presta mucho al amarillismo, al tráfico con el dolor humano, incluso con propósitos políticos para demeritar el trabajo de los gobiernos, en nuestro caso es evidente’, remarcó.



Aseguró que la estrategia de su gobierno prioriza la disminución de muertes entre las personas infectadas, así como garantizar la atención médica y la disponibilidad hospitalaria.



Remarcó que esta estrategia se está realizando en Europa, donde a pesar del rebrote en el número de contagios, menos personas están muriendo a casusa del virus.



’Existe la información de instituciones que presentan diariamente los fallecidos de covid-19 en el mundo. Deseamos de todo corazón que la gente no sufra, que no padezca, son nuestras familias, las familias de amigos, conocidos, son las familias de México y el mundo. No hay cosa más sagrada que la vida, entonces sí, es un tema difícil de manejar, pero también con mucha responsabilidad’, apuntó.



El Presidente reiteró que en México, la población ha respondido la estrategia, aplicando las medidas sanitarias, aun cuando no se han hecho de manera obligatoria.



’Que la gente se ha portado a la altura de las circunstancias, medidas excesivas que, además, no está demostrado del todo su efectividad. Muchas veces se llevan a cabo para exaltar actitud autoritaria de un funcionario’, apuntó.



PARA VACUNAR A LA POBLACION, MEXICO TIENE PLAN PRELIMINAR



Ante la inminente aprobación de las primeras vacunas anticovid, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México tiene listo un plan preliminar para vacunar a la población.



Explicó que se implementó un operativo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con la finalidad de que la documentación que entreguen las farmacéuticas sobre sus proyectos de vacuna sea revisada sin dilación para que los trámites no se traben en burocracia y al mismo tiempo se revisen sin perder rigor técnico y científico.



’Hay varios países, Alemania, Reino Unido, Francia, varios estados de Estados Unidos, Canadá, que han hecho públicos planes preliminares de vacunación, México está en lo mismo. México ya tiene un plan preliminar, desde el 14 de septiembre tenemos un plan preliminar. Tenemos ahora una segunda versión sobre el que estamos afinando detalles sobre la logística del uso de la vacuna, logística, las condiciones que se requieren para que llegue a las personas’, remarcó.



Afirmó que en el país se tiene un grupo asesor del programa nacional de inmunizaciones compuesto por 22 personas de alta competencia científica que son expertos en múltiples campos como enfermedades infecciosas, inmunología, políticas de salud y ética que estarán revisando este proceso.



Y recordó que en este grupo participe el presidente del grupo asesor de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Alejandro Cravioto.



’Vamos a muy buen curso y esto lo que nos permite es ver cuáles son los escenarios reales de tener la vacuna y poder contemplar en todo el entusiasmo lo que puede ser y con toda mesura lo que falta por detallar’, apuntó.



Aclaró que las compañías que fabrican las vacunas tienen que completar ensayos clínicos porque no se puede dar registro a una vacuna que no haya probado su seguridad y eficacia. Por tanto, dijo que dependiendo de esos resultados se sabrá cuál será el mejor uso para el medicamento.



’Estamos con un dispositivo especial para facilitar todo el proceso sin dilación, se tiene que conservar el rigor científico, el rigor técnico, los estándares que garanticen la seguridad, pero no se puede trabar en burocracia.

Reorganizamos el proceso en Cofepris de modo que se tenga la facilidad respecto a lo que implicaría trámites’, concluyó.