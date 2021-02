Crónicas de abusadores sexuales

1.



En Alemania, en 1913, nació el niño Peter Kürten, a quien se le conoció como El Vampiro de Dusseldorf.



De niño fue maltratado. Era un sádico que torturaba a sus víctimas, bebía su sangre y quemó viva a una. Sólo llegaba al orgasmo causando dolor. Antes de ser decapitado dijo: «Mi mayor deseo sería oír mi propia sangre goteando sobre el cesto».



Le decapitaron en 1930, luego de haber cometido ocho asesinatos y catorce asaltos sexuales.



2.



Richard Ramírez mató a catorce y violó a nueve entre 1984 y 1985 en Estados Unidos. Le apodaron ’El merodeador nocturno’. Sus víctimas eran variadas en sexo, raza y edad. Violó a mujeres que dejó vivas y mató a personas de las que no abusó sexualmente.



Fue ejecutado.



3.



En Estados Unidos, desde finales del siglo 19 hasta el año 1935, Albert Fish, El Abuelo Asesino, confesó abusos sexuales a más de 100 niños y 15 asesinatos.



Se cree que era psicótico. Fisch buscaba continuamente nuevas sensaciones.



Fue ejecutado.



4.



Henry Lee Lucas, de Estados Unidos, fue condenado por el asesinato y violación de su madre.



Después, salió de la cárcel, se unió a Ottis Toole y juntos, entre 1960-1980, se dedicaron a practicar la necrofilia, la pederastia y la piromanía con personas vivas.



Fue ejecutado.



5.



Andrei Chikatilo, El carnicero de Rostov, de Rusia, entre 1978 y1990, fue sospechoso de 36 crímenes y acabó confesando 53. Mezcló sexo y sadismo, desmembramientos y canibalismo. Su marca: la mutilación de los ojos.



Desde adolescente tuvo problemas de erección y se refugió en un dogmatismo comunista extremo. Experimentaba con sus víctimas una sexualidad sádica con la que desahogaba su rabia y a la que se hizo adicto.



Fue agredido y muerto en su celda por reos desconocidos.



6.



Los casos de abuso sexual contra Harvey Weinstein fueron reportados en octubre de 2017 por The New York Times y The New Yorker, e informaron que docenas de mujeres acusaron al productor de cine estadounidense de acoso sexual, agresión sexual o violación.



Poco después de que se publicaran las acusaciones, Weinstein fue despedido de su compañía, The Weinstein Company, y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y otras asociaciones profesionales.



7.



El 25 de febrero del 2020, se publicó que las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo son ciertas y van desde ’el flirteo hasta proposiciones sexuales, dentro y fuera del ámbito de trabajo’, según las conclusiones de un informe encargado por el sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos (AGMA).



La agencia AP asegura ahora, citando fuentes cercanas a la investigación, que el sindicato ha encontrado testimonios creíbles de 27 personas anónimas entre las que hay mujeres que fueron acosadas o han sido testigos de situaciones de acoso durante dos décadas.



El tenor español, de 79 años, reconoció los hechos en un comunicado enviado a la agencia AP, que fue la primera en investigar su comportamiento sexual en el trabajo y que el pasado 13 de agosto publicó los primeros testimonios de nueve mujeres contra él.



A Plácido le retiraron contratos en todo el mundo.



8.



En mayo de 2018, pocos meses después de que el movimiento #MeToo comenzara a tener impacto en la industria del entretenimiento, The Hollywood Reporter informó de que se había presentado un informe policial contra Marilyn Manson citando delitos sexuales no especificados, que supuestamente tuvieron lugar en 2011.



En agosto de 2018, la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció que se negaba a continuar con el caso debido a la falta de pruebas.



Éste día, 2 de febrero, se supo que Evan Rachel Wood, conocida por sus papeles como Reina Iduna en la película ’Frozen II’ o Dolores Abernathy en la serie ’Westworld’, y una de las activistas más combativas del movimiento #MeToo, ha acusado al cantante Marilyn Manson (cuyo nombre real es Brian Warner) de abusos sexuales y psicológicos.



A raíz de esta revelación, Rachel Wood ha compartido las declaraciones de otras cuatro mujeres que han denunciado públicamente que también sufrieron abusos por parte de Warner.



A Marilyn Manson le han comenzado a cancelar contratos de publicidad.



9.



En 1998 una mujer anónima dijo ser abusada sexualmente y que, al acudir a las autoridades en Técpan de Galeana, en Guerrero, México, se negaron a recibir su denuncia.



Luego, en el 2020, volvió a denunciar al saber que hubo otra víctima por el mismo depredador. Su acusación fue declarada prescrita pues, en México, la violación deja de ser delito al pasar 18 años de haber sido cometida.



Angelina Mercado Carbajal, le denunció en 2007 por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Guerrero. Extrañamente la investigación fue detenida.



Angelina fue funcionaria de segundo nivel del gobierno municipal de Acapulco entre 2008 y 2009, cuando él fue presidente municipal.



En el 2017 otra mujer denunció ante las autoridades haber sido objeto de una violación sexual, pero, extrañamente, su denuncia fue detenida en el escritorio de algún fiscal de Guerrero.



Según el expediente CNHJ-GRO-014/2021, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de MORENA, recibió, el 5 de enero de éste año, un escrito firmado por Basilia Castañeda, supuesta militante de su partido, quien asegura haber sido víctima de violación.



Todos los casos han sido, extrañamente, detenidos.



10.



A las acusaciones, él ha respondido con una encuesta pagada a Masive Caller, donde dicen que él ha crecido cuatro puntos entre los electores y que todos lo quieren por ser popular y será gobernador.



Mario Delgado, dirigente de su partido, dice esperar una sentencia para actuar y, mientras tanto, lo ratifica como candidato a gobernador de Guerrero ’hasta que sus derechos políticos estén vigentes’.



11.



En México, tan sólo son denunciados el punto cinco por ciento de los casos de abusos sexuales y violaciones por miedo, porque ellas saben que no les creerán, porque la gente dirá que ellas tuvieron la culpa, porque se niegan a recibir sus denuncias y, de esas denuncias, tan sólo reciben sentencias contra los depredadores, uno o dos por ciento de ese punto cinco.



Es temporada… de impunidad.



12.



Ya quisieran ser como él, desde El Vampiro de Dusseldorf, hasta Marilyn Manson, Plácido Domingo o Harvey Weinstein.



¡Todo por no haber nacido en Guerrero, México, tierra de impunidades!



¿Quién lo viera a él tan poderoso e impune? ¿Quién lo viera?