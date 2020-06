Crónicas de la pandemia

Llegan durante la noche, con sus enormes cabinas y su sonido ensordecedor, blancas como los amaneceres fríos, se hiela la sangre de solo escuchar el sonido de su sirena, no sabes a quién se llevarán esta vez... ¿Vendrán por mi alguno de estos días?



Se detienen un momento frente a la casa de algún vecino, sale una camilla con alguien a quién conoces desde hace años, pero de momento, no sabes de quién se trata.



Se aleja silenciosa, pero sabes que pronto volverá... A los pocos días te enteras, en una pequeña caja regresa esa persona a la que estás acostumbrado a ver diario irse por la mañana y regresar por la tarde... O quizá ir al molino o a la compra de domingo.



No lo verás más, no habrá mas tardes frescas para quejase juntos de la economía o lo travieso de los niños. Se van los que nos acompañan al cruzar la calle, esos a donde corres cuando te hace falta una olla o un par de jitomates.



No te puedes despedir, no puedes dar el pésame como Dios manda, solo te quedas encerrado, recordando la última vez que viste pasar a tu vecino.

#QuédateEnCasa #NoesBroma