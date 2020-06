Crónicas de la pandemia

Crecimos juntos, corrieron muchas tardes. Te solía ver llegar de la escuela si me asomaba por la ventana. Te esperaba para salir a jugar. No tenías permiso para ir a pedir halloween en día de muertos.



Ya en la adolescencia, pasábamos tardes hablando de mil cosas, nos caía la noche, fuiste mí consejero y confidente. Camino a la adultez, en la preparatoria, te uniste al equipo del periódico estudiantil ’El Subversivo’, redactábamos, hablábamos de política, reflexionábamos profundamente según nosotros, aunque en realidad aún no sabíamos nada de la vida.



Eras un chico profundo, maduro, para tu edad, hablar contigo era tranquilizador, me sorprendió que decidieras estudiar química y no psicología o sacerdocio, hubieras sido más que perfecto. Eras noble y humilde.



La vida nos separó, crecimos, cada uno hizo su vida. Nos saludábamos a prisa en las visitas al pueblo, tu siempre estuviste ahí, pegadito a la casa de mi madre. Hace poco te encontré paseando por el parque, me invitaste a tu boda, nos quedamos platicando largo rato, como si el tiempo no hubiera pasado.



Éramos los mismos, más gordos, más viejos, pero al final, éramos los mismos chiquillos de antaño. Hace unos días hablé contigo, te pedí que ’le echaras un ojo a mi madre’, tu, lindo como siempre, me dijiste que no me preocupara, que ibas a estar atento. Ignoraba que el que necesitaba ayuda eras tú.



Estaba tan asustada, que no me di el tiempo para preguntar. Me duele en el alma que te hayas ido. Me duele en el alma no habernos dado tiempo de aprovechar estar vivos para seguir cercanos. No hace falta despedirte, no hace falta ver tu cuerpo, te recordaré así, como eras cuando estabas aquí.



Que Dios te bendiga y te tenga con él. Yo aquí, pero mi corazón contigo.



ABRAZOS SUBVERSIVOS AMIGO. NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA VIDA.