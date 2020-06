Cruz Azul no está preparado para la Copa por México

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, habló en conferencia de prensa y aseguró que los integrantes del conjunto celeste no están físicamente al cien por ciento para participar en la Copa por México que se comenzará a jugar el próximo viernes, debido a que no han tenido los entrenamientos necesarios, después del paro de actividades que hubo por la cuarentena provocada por el covid-19.



"Sería sensacional participar en este torneo, pero en otras circunstancias y no lo digo por el covid, simplemente no estamos todavía preparados para participar en un torneo de partidos de 90 minutos, llevamos sólo tres semanas de entrenamiento, después de estar tres meses sin entrenar juntos’, declaró



Por otra parte, Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, expresó que pese a esta situación tratarán de hacerle frente a la competencia que tienen en puerta, sin embargo, esto podría depender de los resultados que obtengan el miércoles de las pruebas de detección de covid, realizadas este lunes.



"Vamos a esperar a tomar la última decisión hasta que lleguen los últimos resultados, afortunadamente somos un plantel amplio, tenemos casi 30 jugadores, no creo que tengamos que recurrir a gente de la Sub 20, si fuera el caso los mandaremos a llamar para completar el equipo’, afirmó.