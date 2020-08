Cruz Azul saca empate en tiempo de compensación

Con este punto, La Máquina llega a 4 unidades de 6 posibles en el torneo.

El encuentro fue controlado de principio a fin por parte de los celestes. Muy pocas ocasiones al frente presentó la escuadra local, sin embargo, en una de las pocas ocasiones que tuvieron, lograron marcar.



Primer tiempo



A pesar de que el primer tiempo transcurrió sin goles, estuvo lleno de emociones y llegadas por parte de La Máquina. Fue uno de esos días en los que el arquero rival sale inspirado y ataja todo.



Además, hay que decir que no era la noche con mejor puntería para los celestes.



Una de las jugadas más claras fue un disparo potente con la pierna izquierda por parte de Milton Caraglio. El zurdazo del argentino iba con dirección a portería, sin embargo Vikonis alcanzó a atajarlo y mandar a tiro de esquina.



La Máquina tuvo 7 tiros a gol, 14 centros y 68% de posesión de balón en la primera parte.



Segunda parte



Apenas iniciados los segundos 45 minutos, cayó el gol de los locales.



Pablo González, luego de una descolgada y una serie de rebotes en el área, remató muy cerca de Jesús Corona para anotar el primer gol del partido.



Ya al frente del marcador, Puebla hizo modificaciones en busca de amarrar el partido. Los de ’La Franja’ metieron más gente en su línea defensiva, buscando defender la ventaja.



Gol en tiempo de compensación



Luego de 45 minutos en donde La Máquina llegaba constantemente pero no encontraba el gol, Orbelín Pineda llegó para anotar un golazo en tiempo de compensación.



Antes del gol, Robert Dante Siboldi hizo varias modificaciones, entre ellas, el ingreso de Misael Domínguez, Alexis Gutiérrez, Santiago Giménez e Ignacio Rivero.



Al 91´ y luego de una serie de jugadas cerca de la portería poblana, Orbelín Pineda se encontró un rebote fuera del área y, sin pensarlo dos veces, remató. El disparo del mexicano entró en el ángulo superior derecho.



Así se empató el encuentro.



Expulsión



Luego del gol, ambas escuadras buscaron el gol del gane, sin embargo no lo consiguieron. Tabó, de Puebla, fue expulsado por una dura falta.



Con el marcador empatado a un gol, terminó el partido y ambas escuadras sumaron una unidad.