Cruzada contra las factureras inculpará también a Cruz Azul

La cruzada emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de las factureras dejará cientos de "damnificados" en Hidalgo, entre los que destacan instituciones públicas, universidades, legisladores, funcionarios, alcaldes e incluso empresas como la "Cooperativa" Cruz Azul.



Tercera parte de la investigación publicada en Contralínea.



En la estrategia para desviar recursos de la Cooperativa La Cruz Azul por parte de directivos y abogados encabezados por el director general Guillermo (Billy) Álvarez Cuevas, destaca el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasmas, tema que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal.



El hermano menor del director general, José Alfredo Álvarez Cuevas, quien se desempeñaba como director comercial y de planeación de la Cooperativa, es el declarante ante el Ministerio Público Federal que sostiene (en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000311/2020) que la mecánica utilizada por su hermano Billy era aprovecharse del patrimonio de los casi 800 socios de la Cooperativa, mediante la utilización de ’empresas que cobraban servicios que no se prestaban o eran inexistentes; es decir, de aquellas que no prestan el servicio pero que sí se les paga el mismo a través de la prestación de una factura (falsa) que supuestamente los ampara’.



También ’el pago excesivo de servicios profesionales a despachos externos por la atención de asuntos legales que no prestaron o que, si se prestaban, no defendían o patrocinaban los intereses de la Cooperativa, sino de su director general Guillermo Héctor Álvarez Cuevas’.



Para explicar la mecánica de facturaciones irregulares –según el hermano menor de Billy–, de 2016 a la fecha hubo muchas autorizaciones de pagos por cantidades sumamente elevadas, relacionadas con supuestos servicios de consultoría, prestación de servicios generales, servicios de comunicación y publicidad y manejo de presupuesto, ’que en realidad no se prestaron o eran inexistentes’.



José Alfredo Álvarez Cuevas afirma que los pagos eran directamente autorizados por el director general, quien con Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, actual director jurídico; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero, y Benito Rodríguez Fayad, gerente de Cygna de Oriente, operaron las disposiciones indebidas de recursos y violaron los procesos internos de la Cooperativa al pagar supuestos servicios que nunca se hicieron a empresas y despachos de abogados simuladores.



’Las facturas que entregaban esas empresas o despachos sólo eran para simular que se habían prestado servicios, pero en realidad con diversas empresas no fue así […], parte de esos montos pagados eran regresados a Guillermo Álvarez Cuevas en efectivo o a otras empresas que él controlaba, previa retención de una comisión que se le cobraba por ese servicio’, asegura el hermano menor de Billy.

Lista de las empresas y las facturas investigadas por la Fiscalía



Según el hermano menor de Billy, son 15 empresas las utilizadas por el director general y declara que éstas deben ser investigadas:



Capital Humano y Financiero Ámbar, SA de CV.

ATTAR 2715, SC.

Aura Desarrollo Social, SA de CV.

Servicios Profesionales BAAL, SC

Corporativo Facundia, SA de CV.

Hesperia Imagina, SA de CV.

Recursos Financieros Kerala, SA de CV.

Margen Asesores, SC.

Desarrollo Social Versany, SA de CV.

Argema Consultores, SC.

Grupo Empresarial Alpeguso, SA de CV.

Grupo Social Cibet, SA de CV.

Consultoría Socialem, SA de CV.

Viden Consultoría, SA de CV.

Zetila, SA de CV.



La carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000311/2020 abierta por la Fiscalía General de la República, incluye también 51 facturas que fueron exhibidas por la testigo María Alejandra Velázquez Paredes, y mediante las cuales se pagaron cerca de 200 millones de pesos a las 15 empresas señaladas, de las cuales destaca una, Margen Asesores, a la que en sólo una factura le pagaron 31.2 millones de pesos.



Como ejemplo de las 51 facturas exhibidas, mencionaremos sólo una por cada empresa relacionada:



Factura con folio 391, fecha 17 de junio de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ámbar, por 2 millones 320 mil pesos.



Factura folio 1435, 16 de diciembre de 2016, de Attar 2715, por 5 millones 800 mil pesos.



Factura folio 4829, 25 de enero de 2017, de Aura Desarrollo Social, por 6 millones 32 mil pesos.



Factura folio 5948, 1 de marzo de 2017, Servicios Profesionales Baal, por 5 millones 800 mil pesos.



Factura folio 788, 15 de junio de 2016, de Corporativo Facundia, por 4 millones 640 mil pesos.



Factura folio 5727, 19 de enero de 2017, de Hesperia Imagina, por 2 millones 175 mil pesos.



Factura folio 499, 23 de febrero de 2017, de Recursos Financieros Kerala, por 4 millones 582 mil pesos.



Factura folio 671, 9 de noviembre de 2017, de Margen Asesores, por 31 millones 328 mil 157.38 pesos.



Factura folio 2810, 9 de marzo de 2017, de Desarrollo Social Verseny, por 3 millones 74 mil pesos.



Factura folio 141, 14 de junio de 2016, de Argema Consultores, por 5 millones 800 mil pesos.



Factura folio 4316, 8 de junio de 2016, de Grupo Empresarial Alpeguso, por 5 millones 800 mil pesos.



Factura folio 73, 15 de junio de 2016, de Grupo Social Cibet, por 4 millones 350 mil pesos.



Factura folio 2460, 5 de septiembre de 2017, de Consultoría Socialem, 2 millones 900 mil pesos.



Factura folio 12, 25 de noviembre de 2016, de Viden Consultoría, por 941 mil 920 pesos.



Factura folio 1593, 19 de enero de 2017, de Zetila, por 2 millones 552 mil pesos. Miguel Badillo | CONTRALÍNEA