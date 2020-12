Cruzada contra lavado de dinero en futbol mexicano: nuevo presidente de Liga MX

+Funcionará con mejores prácticas y transparencia, promete el excandidato al gobierno de la ciudad de México



+Trabajará en cuatro principales ejes en su método de trabajo: diagnóstico, diseño, ejecución y seguimiento



+Estima que su experiencia en el área gubernamental ayudará en la relación con instituciones fiscales



+De 45 años de edad, fue destacado pelotari



Ciudad de México, (BALON CUADRADO).- Con la advertencia de que no hay un trasfondo político en su llegada al cargo, donde priorizara el tema económico y financiero, Mikel Arriola, fugaz priista, ex funcionario público y pelotari, fue confirmado nuevo presidente ejecutivo de la Liga Mx. Cargo que, aclaró –sin militancia partidista alguna–, ’operará con transparencia’ y aplicarán mejores prácticas en beneficio del futbol mexicano, en base a cuatro ejes principales en su método de trabajo: diagnóstico, diseño, ejecución y seguimiento.



Y adelantó que no le temblará la mano en el férreo combate al lavado de dinero y delincuencia organizada en el balompié nacional.



Tras la asamblea de dueños realizada ayer, se informó que Mikel Andoni Arriola Peñalosa, también ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018 –que perdió ante Claudia Sheinbaum, de Morena–, ocupará el cargo a partir del primero de enero de 2021.



Mientras Enrique Bonilla, aún dirigente de la Liga Mx y quien dejará su puesto luego de cinco años, continuará colaborando en la internacionalización del torneo.



Arriola, 45 años de edad, se convierte así en el tercer presidente de la Liga MX desde que el torneo de Primera División en México recibió ese nombre en 2012. Sus predecesores fueron Decio de María (2012-2015) y Enrique Bonilla (2015-2020).



En ese mismo periodo ha habido también tres presidentes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF): Justino Compeán (2006-2015), Decio De María (2015-2018) y Yon de Luisa (2018-actualidad).



Durante la gestión de Bonilla, la Liga MX eliminó el descenso durante las próximas seis temporadas, quitó la Liga de Ascenso MX, salió de las competencias sudamericanas -copas América y Libertadores–, además desafilió a Veracruz y Chiapas por asuntos de inestabilidad financiera.



También, nació la Liga MX femenil, por exigencia de la FIFA. Y, supuestamente, se abolieron viejas prácticas. Como el inconstitucional –violatorio de la ley laboral– ‘pacto de caballeros’ y el draft o tianguis de piernas, lo que concedería más libertades a los jugadores para poder fichar con cualquier club y sin límite de tiempo de un solo día para hacerlo.



’La tarea principal es que mantengamos y garanticemos el buen funcionamiento de la Liga, que es algo que Enrique ha logrado estructurar de manera sustantiva, así como que el futbol sea perfectamente predecible en su operación’, adelantó Arriola en una conferencia de prensa virtual.



También, agregó, ’está el tema de seguir colaborando con cualquier dependencia con la que la Liga se coordine o pueda relacionarse, incrementar las fuentes de ingreso de los clubes para promover talento futbolístico’.



Así como, puntualizó, ’las mejores prácticas para tener más solidez en términos institucionales en los propios equipos, y continuar con la expansión de los otros torneos, lo cual es prioridad para la asamblea, así como seguir trabajando con las autoridades tributarias para generar mejor información y que haya más comunicación’.



Su amplia experiencia en el sector gubernamental, explicó, puede ser un factor que contribuya a mejorar la relación que existe entre la Liga Mx y las autoridades fiscales del país, como la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



’Siempre he estado ligado con las finanzas públicas, y me parece que la regulación en materia de lavado (de dinero) tiene gran trascendencia hoy para nuestro país, estoy familiarizado con el tema y es natural que podamos darle un balance.



’Estaré muy atento a lo que la autoridad requiera, de cuál es la información relevante, sabiendo qué piensan los propios clubes. En ese sentido, mi perfil sí ayuda porque mi experiencia ha sido también en el ámbito tributario, justamente en una etapa trabajando muy cerca de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveró.



Sin trasfondo político



Por otra parte, descartó que su reciente designación como titular de la Liga Mx tenga un trasfondo político.



’Nunca he tenido ninguna militancia en algún partido político. En la campaña de 2018 competí como simpatizante, esa es una ventaja adicional.



’No tengo ninguna agenda política en absoluto y tengo una gran ilusión y orgullo de trabajar con esta institución, los clubes y los profesionales del balompié, las y los futbolistas, no tengo ninguna aspiración política’, aclaró Arriola ante las suspicacias decantadas en la prensa nacional cuando surgió el rumor de su llegada al cargo.



Entre los temas que abordó ayer durante la extensa conferencia de prensa está la multipropiedad que aún existe en el balompié nacional y que prohíbe la FIFA.



Al respecto, mencionó:



’Es un objetivo muy loable garantizar que los equipos sean sólidos y se generen las condiciones de certeza para tener torneos competidos y robustos, que podamos reducir el riesgo de que se tengan a la mitad de los certámenes situaciones de falta de flujo.’



Agregó que su compromiso con la Liga Mx es dirigir los recursos a donde tienen que ir, ampliar la comunicación con las autoridades –federales, estatales y municipales–, el mandato es seguir avanzando en materia sustantiva.



Arriola es pelotari profesional (jai-alai) y tiene vasta experiencia en la función pública. Se ha desempeñado como gerente en cumplimiento normativo de Banrural, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios.



Además, cuenta con dos maestrías, una en política y administración pública por la London School of Economics and Political Science, y otra en derecho por la Universidad de Chicago.



Se anunció que el Torneo Clausura 2021 también llevará el nombre de Guardianes, en honor al personal de salud que está en la primera línea contra el Covid-19 –pandemia que está cerca de cobrar 110 mil vidas en México–, y que la Liga Mx varonil, así como la femenil y los torneos Sub-17 y Sub-20.



Iniciarán el 7 de enero, mientras la final del certamen de varones será el 30 de mayo y del de mujeres el 22, 23 o 24 de ese mismo mes.



Sello de Mikel



El nuevo presidente de la liga acumuló años de experiencia como servidor público administrativo, un rasgo que la Asamblea de Clubes mira como ventaja competitiva para llevar el destino económico de la organización, publica hoy el diario El Economista, una nota titulada ’Arriola, outsider’.



Las finanzas de la Liga MX tienen a un nuevo estratega que salta a la cancha del ámbito político a la administración del futbol mexicano con cuatro principales ejes en su método de trabajo: diagnóstico, diseño, ejecución y seguimiento.



’Esa es la fórmula que me ha dado resultados. En mi gestión va a existir una práctica de transparencia, generación de valor, acompañamiento con autoridades para seguir beneficiando al aficionado, pero también que me oigan todos los jugadores: tienen en mí a un gran aliado para su desarrollo personal’.



Su gestión en instituciones públicas como Banrural, Cofepris y el IMSS fueron su principal carta de presentación para que la Asamblea de Clubes lo confirmara como presidente, el lugar que ocupó durante cinco años el polémico Enrique Bonilla.



Durante su presentación, Arriola presumió que fue el responsable de darle un superávit al IMSS luego de 35 años en números rojos y aseguró que hará lo mismo con la Liga MX.



’Cuando maximizas un activo, por ejemplo, con lo que se hizo con la compra consolidada de medicamentos, se pudieron comprar muchas más piezas. Tenemos que revisar con los clubes para salir con un paquete de maximización’, respondió a El Economista respecto a cuál es su estrategia comercial.



Sus responsabilidades serán administrativas, financieras y fiscales.



En ese sentido, sus tareas principales se dividen en: la profesionalización de la Liga MX como empresa, incrementar los ingresos de los clubes para que puedan invertir en fuerzas básicas y transparentar los recursos, lo que incluye también vigilar que las finanzas de cada equipo sean robustas para evitar casos de inestabilidad económica como pasó en años recientes con los extintos Jaguares y Veracruz.



’Me siento muy bien preparado e informado de los temas. Tengo muy claros los objetivos de corto, mediano y largo plazo. He sido deportista toda mi vida y sé lo que piensa el deportista como tal de la administración del deporte’, indicó Mikel, quien ha sido mundialista por México en siete ocasiones en la disciplina de pelota vasca.



Según el documento de candidatura que presentaron México, Estados Unidos y Canadá a la FIFA para ser sede del Mundial 2026, la Liga MX registró ingresos por alrededor de 200 millones de dólares en el 2017, siendo la cifra más alta para una liga deportiva que no pertenece a Estados Unidos (se ubicó en séptimo lugar general de esos tres países; la liga principal fue la NFL, con ingresos de 1, 200 millones de dólares).



’Como administradores, tenemos que generar condiciones de crecimiento, maximizar activos para incrementar también los ingresos de los propios clubes y que se reinviertan en mejores espectáculos y la aparición de nuevos talentos. No solo es incrementar los ingresos por incrementarlos, sino que regresen en inversión de un mejor espectáculo y mejores condiciones en los estadios’, detalló Arriola.



Otro tema importante a su llegada es la transparencia. En noviembre del 2019, Enrique Bonilla y Santiago Nieto firmaron un convenio de colaboración entre la Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.



Casi un año después, el propio Bonilla pidió a la UIF que investigara a personas físicas y morales involucradas en el futbol mexicano para descartar ilegalidades como lavado de dinero y delincuencia organizada.



Mikel aseguró que está familiarizado con temas de transparencia e inteligencia financiera desde que trabajó en la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda, entre 2007 y 2011, por lo que trabajará sin problemas en conjunto con las autoridades gubernamentales:



’Me parece que las normas y la regulación tienen gran trascendencia para nuestro país’.



Enrique Bonilla mencionó dos objetivos principales en su nueva agenda de asuntos internacionales: Copa Libertadores y un torneo en conjunto con las MLS (Major Soccer League).



’La realidad es que una parte importante de la decisión que me lleva a solicitar la división del trabajo en dos partes es precisamente el dedicarle más tiempo a todo el contexto internacional; dado que tenía la operación tanto nacional como internacional, cualquier tipo de negociación o plática se hacía lenta. Con Mikel, podremos desarrollar todos los proyectos: control económico, relación con las autoridades y mejoras a la operación de la liga’.



De esta forma, Bonilla dejará de ser el único presidente de la Liga MX luego de cinco años, en los que asegura que su mejor logro fue el nacimiento de la liga femenil y la profesionalización general de la organización, mientras que su ‘deuda’ fue el no poder concretar la formación académica del 100% de los jóvenes que llegan a las fuerzas básicas de los clubes (a partir de sub-13).



Con su nueva función, Bonilla recalcó que tendrá ’más tiempo’ para poder impulsar la internacionalización del futbol mexicano mediante dos acciones concretas: regresar a la Copa Libertadores y crear un torneo conjunto con la MLS, que tiene equipos de Estados Unidos y Canadá.



Al mismo tiempo, seguirá fungiendo como presidente del Foro Mundial de Ligas de Futbol (WFL, por sus siglas en inglés), de donde, menciona, ha aprendido cosas de la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania) y, en específico, de Javier Tebas, presidente de LaLiga (España) para poder implementarlas en México.



’En 17 años que llevamos Decio De María y yo en la Liga MX, hemos visto cómo ha cambiado drásticamente la imagen, operación y realidad. Estoy convencido de que con esta nueva forma de trabajo vamos a poder operar a gran velocidad en el plano internacional y con control económico’.



Cambios para seguir igual.



O peor.



(Con información del diario La Jornada)