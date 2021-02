¿Cuál es la diferencia entre mutaciones, variantes y cepas de Covid-19?

Vivir en medio de una pandemia mundial durante 2020, y aún en 2021, ha obligado a la sociedad a expandir su vocabulario. Ahora son conocidos términos como distanciamiento social y rastreo de contactos.



Pero justo cuando se pensaba que se tenía un control de la mayor parte de la terminología, ahora la sociedad se enfrenta a otro conjunto de palabras nuevas y la diferencia entre ellas: mutaciones, variantes y cepas.



Mutaciones, variantes y cepas

El material genético del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad de Covid-19, se llama ácido ribonucleico (ARN). Para replicarse y, por lo tanto, establecer la infección, el ARN del SARS-CoV-2 debe secuestrar una célula huésped y utilizar la maquinaria de la célula para duplicarse.



Los errores ocurren a menudo durante el proceso de duplicación del ARN viral, dando como resultado virus que son similares pero no copias exactas del virus original. Estos errores en el ARN viral se denominan mutaciones y los virus con estas mutaciones se denominan variantes. Las variantes pueden diferir por una sola o muchas mutaciones.



No todas las mutaciones tienen el mismo efecto. Para comprenderlo mejor, es necesario comprender los conceptos básicos del código genético (ADN para humanos; ARN para SARS-CoV-2). Este código es como un plano sobre el que se construyen todos los organismos. Cuando una mutación ocurre en un solo punto, no necesariamente cambiará alguno de los componentes básicos (llamados aminoácidos). En este caso, no cambiará la forma en que se construye el organismo (humano o virus).



Sin embargo, en ocasiones, estas mutaciones individuales se producen en una parte del ARN del virus que provoca un cambio en un bloque de construcción en particular. En algunos casos, podría haber muchas mutaciones que juntas alteren el bloque de construcción.



Una variante se denomina cepa cuando muestra propiedades físicas distintas. En pocas palabras, una cepa es una variante que se construye de manera diferente y, por lo tanto, se comporta de manera diferente al virus original. Estas diferencias de comportamiento pueden ser sutiles u obvias.



Por ejemplo, estas diferencias podrían implicar una variante que se une a un receptor celular diferente, o que se une más fuertemente a un receptor, o que se replica más rápidamente, o que se transmite de manera más eficiente, etc.



Esencialmente, todas las cepas son variantes, pero no todas las variantes son cepas.



Tres de las variantes más comunes del SARS-CoV-2 son lo que conocemos como la variante del Reino Unido (B.1.1.7), la variante sudafricana (B.1.351) y la variante brasileña (P.1). Cada uno contiene varias mutaciones diferentes.



La variante del Reino Unido tiene una gran cantidad de mutaciones en la proteína de pico, lo que ayuda al virus en su esfuerzo por invadir las células humanas. Se cree que el aumento de la transmisión de la variante del Reino Unido está asociado con una mutación llamada N501Y, que permite que el SARS-CoV-2 se una más fácilmente al receptor humano ACE2, el punto de entrada del SARS-CoV-2 a una amplia gama de seres humanos. células.



Aunque comúnmente lo llamamos la ’variante del Reino Unido’ (que es), también es una cepa porque muestra comportamientos diferentes a la cepa de los padres.



Existe cierta confusión sobre la mejor forma de utilizar la diferencia de estos términos: mutaciones, cepas y variantes.



Dado que todas las cepas son variantes (pero no todas las variantes son cepas), tiene sentido que el término variante sea más común. Pero cuando la ciencia muestra que estas variantes se comportan de manera diferente, sería más exacto llamarlas cepas.



Agradablemente, la Organización Mundial de la Salud y los departamentos de salud de Australia parecen estar usando los términos correctamente en el contexto del SARS-CoV-2.



La gran pregunta que todos se hacen en este momento es cómo las nuevas variantes y cepas afectarán la eficacia de nuestras vacunas COVID.



La comunidad científica está descubriendo más información sobre mutaciones, variantes y cepas emergentes todo el tiempo, y los principales desarrolladores de vacunas están probando y evaluando la eficacia de sus vacunas en este sentido.



Algunas vacunas con licencia reciente parecen proteger bien contra la variante del Reino Unido, pero los datos recientes de Novavax, Johnson & Johnson y Oxford / AstraZeneca indican una posible protección reducida contra la variante sudafricana.



Las autoridades sanitarias de Sudáfrica detuvieron recientemente el lanzamiento de la vacuna Oxford / AstraZeneca por este motivo. Sin embargo, es demasiado pronto para decir qué impacto, si lo hay, tendrá esto en los planes de vacunación de Australia.



El lanzamiento de la vacuna en Australia evaluará toda la información a medida que salga a la luz y garantizará una protección óptima disponible para la población.