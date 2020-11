Cuáles son los programas, fondos y subsidios que desaparecen del PEF 2021

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021, que prevé un recorte de 2 mil 184 millones de pesos (mdp) a organismos autónomos, pero también, a decir de diputados que votaron contra el proyecto, contempla reducciones presupuestarias a todos los estados en un 9%, además de eliminar fondos como el Metropolitano y el de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, y quitar del presupuesto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).



Con 297 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones se aprobó en lo general el proyecto de PEF 2021, tras más de 7 horas de debate legislativo que inició la tarde del martes y finalizó la madrugada del miércoles. Durante la discusión del proyecto, los legisladores de las diferentes fuerzas políticas se lanzaron gritos y rechiflas mutuas por sus posturas a favor y en contra de los recortes presupuestales.



En el caso de los recortes a los órganos autónomos el más importante fue para el Poder Judicial que tendrá una disminución de 1,130 mdp; y el Instituto Nacional Electoral, de 870 mdp.





Los recursos recortados, sin embargo, se reasignaran de la siguiente manera: 1,754 mdp a programas sociales; 400 mdp a la Secretaría de Medio Ambiente; 53 mdp a la Secretaría de Gobernación y 200 mdp a la Secretaría de Educación, de acuerdo con los anexos del proyecto.



Los programas afectados

Los órganos autónomos no fueron los únicos en recibir menos recursos para destinarlo a otras acciones. Hay programas que no fueron contemplados para recibir dinero en el proyecto de PEF 2021, de acuerdo con un análisis hecho por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), cuyos legisladores también advirtieron que los estados en general recibirán menos recursos en un 9%.



Los programas que no recibirán recursos son: ’Expansión de la Educación Media Superior y Superior; Seguro Médico Siglo XXI; Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; Atención Educativa de la Población Escolar Migrante y Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente’.



Los legisladores de MC también advirtieron que uno de los principales hallazgos del análisis al PEF 2021, es que se elimina ’el componente federalizado de los siguientes programas’: la Escuela es Nuestra; Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; Agua potable, drenaje y tratamiento; Programa de cultura física y deporte; Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola; Programa nacional de inglés; Programa de apoyos a la cultura; Programa para el desarrollo profesional docente; Apoyos para el desarrollo forestal sustentable; Registro e identificación de población; Calidad en la atención médica y Capacitación ambiental y desarrollo sustentable’.



El Diputado de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, lamentó que Morena y su mayoría legislativa se impusieran para aprobar un presupuesto en el que no hubo conceso y se impuso ’una sola visión’.



’La facultad de la Cámara de revisar la propuesta presidencial quedó cancelada por la voluntad de una mayoría que renunció al equilibrio de poderes’, dijo el legislador en el pleno de la Cámara, luego de recordar las sesiones de Parlamento Abierto que se dieron sobre el PEF 2021 y que a su parecer no fueron tomadas en cuenta.



Por su parte, la diputada de MC, Martha de Tagle, presentó una lista de programas a los que se les redujo el presupuesto de manera ’sustantiva’, enfocados a la atención de enfermedades muy específicas relacionadas con mujeres o violencia machista.



Entre los programas que presentó se encuentran: el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva; Escuelas de Tiempo Completo; Programa Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino; Subsidio para Refugios y Centros de atención externa… para Mujeres Víctimas de Violencia; Programa para Contribuir a que los Adolescentes Disfruten de una Vida Reproductiva Satisfactoria; y el Programa para Disminuir el Ritmo del Crecimiento de la Mortalidad por Cáncer de Mama.



La diputada compartió la lista desde su cuenta en Twitter, donde después de exponer los recortes aseguró que ’las mujeres no somos prioridad (en el) #PEF2021’.



Animal Político