¿Cuánta gente en México tiene ’suelditos’ de 40 a 50 mil pesos mensuales?

En México sólo 9.1 por ciento de la población ocupada gana más de tres salarios mínimos al mes, es decir, más de 11 mil pesos, y apenas uno por ciento recibe más de 38 mil pesos, lo que significa que si tú percibes un ’sueldito’ de 40 a 50 mil pesos mensuales perteneces a esta minoría. La más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), publicada por el Inegi para el tercer trimestre del año, revela que la mayoría (33.4 por ciento) de las personas que trabajan, y reciben un salario, ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales, es decir, entre 3 mil 396 y 7 mil 393 pesos. Además, de los 51 millones de personas ocupadas, 11 millones 985 mil (23.5 por ciento) ganaban menos de un salario mínimo al día, es decir, menos de 123.22 pesos, por lo que al llegar la quincena cobran menos de mil 800 pesos.



El 15.1 por ciento de los ocupados gana entre dos y tres salarios mínimos o entre 7 mil 393 y 11 mil pesos.



Estas cifras explican la molestia que generaron los comentarios hechos por Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, quien volvió a ser noticia luego de que se difundió un video en el que afirma que él ha conocido a gente que es feliz con un "sueldito" de 40 o 50 mil pesos.



"Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40, 50, y son felices; tienen para su familia, para las colegiaturas", dijo.



Si bien las cifras oficiales del Inegi no desglosan a detalle cuántas personas en el país perciben un salario dentro de ese rango, un estudio presentado a inicios de este año por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Colegio de México y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), revela que menos de uno por ciento de los mexicanos gana más de 38 mil pesos.



​Bienestar con Equidad, investigación financiada por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, señala que más de 60 por ciento de la desigualdad se transmite de una generación a otra y que en los últimos 25 años el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza no se ha reducido sustancialmente.



'La mitad de quienes nacen en los hogares más pobres permanecen en dicha condición, únicamente una cuarta parte de ellos logra superar la línea de pobreza. De entre ellos, menos de tres de cada cien que nacen en los estratos más desventajados logran alcanzar el extremo superior'. Optimistas por tradición El estudio revela que el porcentaje de personas ricas en el país es sobreestimado, ya que se piensa que 35 por ciento de la población se encuentra en este grupo, el problema es que 'la posibilidad de ser rico o caer en pobreza también se sobreestima. Lo anterior revela, que en general, los mexicanos creemos vivir en una sociedad con más oportunidades de movilidad social de las que realmente existen'. La mayoría de los mexicanos considera que con un ingreso mínimo de 38 mil 248 pesos mensuales ya se puede decir que una persona es rica, sin embargo, ese volumen de ingresos lo percibe menos del 1 por ciento de la población. 'La realidad actual de México es que quien nace rico o pobre, probablemente vivirá en la misma condición el resto de su vida', es una de las conclusiones del estudio.