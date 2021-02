¿Cuántos millones invirtió Elon Musk para que el Bitcoin se dispare a las nubes?

Elon Musk es el responsable de que el Bitcoin haya llamado la atención de todo el mundo y es que, gracias a su decisión, esta criptomoneda ha alcanzo un valor histórico en su historia.Musk ha demostrado con el paso del tiempo que es un amante de los avances tecnológicos y aunque el Bitcoin no es algún objeto tecnológico como tal. sí está relacionado con la tecnología.Es importante recordar que un Bitcoin es una moneda virtual descentralizada, lo cual significa que no hay ninguna autoridad que esté encarga de regularla. Como cualquier otra moneda, te sirve para adquirir productos y servicios. Sin embargo, un problema del Bitcoin es su volatilidad, ya que de un día a otro puede cambiar su valor de manera drástica.El fundador de Tesla invirtió $1,500 millones de dólares, esto fue lo que ocasionó que el Bitcoin elevara su valor exponencialmente. Además, no conforme con esto, Tesla anunció que en un futuro aceptará pagos de sus productos con esta moneda.Esta decisión provoca que cada vez se reduzca más este escepticismo que existe sobre el Bitcoin, ya que al ser la primera moneda virtual o criptomoneda, ha generado mucha incertidumbre sobre su futuro. Con acciones como las de Musk, ha generado que en Estado Unidos se haya comenzado a generalizar su uso; sin embargo, aún es muy temprano para poder predecir el futuro de esta moneda.



¿Cuánto vale un Bitcoin?La decisión del dueño de Tesla de invertir en el Bitcoin, hizo que esta moneda alcanzara un valor de $ 48,000.00 dólares estadounidenses. Esto equivale en pesos mexicanos, a un aproximado de $950,000.00.