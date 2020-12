Cuatro Ases Deportivos Mexicanos, Nuestro Orgullo

USEMOS CUBREBOCAS, MÉXICO NOS NECESITA UNIDOS A TO2

También hay buenas noticias en los días pandémicos. Como dicen en mi pueblo, ¡ya era tiempo de sonreír! En las últimas semanas de este veinte veinte, que nos impuso un cambio radical en nuestra vida rutinaria, cuatro jóvenes, que no rebasan los 30 años de edad, han puesto en lo alto el nombre de México y uno de ellos nos hizo vibrar al escuchar las notas del Himno Nacional. Los cuatro desde su infancia encaminaron sus pasos en los campos deportivos y en las cintas asfálticas hasta culminar como triunfadores en competencias internacionales.

Un corredor de automóviles deportivos, dos beisbolistas y un golfista, son un oasis de felicidad en días de dolor y tristeza por los cientos de miles de compatriotas que han perdido la vida, millones sin empleo y miles encamados luchando contra la muerte. Debemos de sumarnos a un reconocimiento nacional para quienes venciendo muchos problemas, librando obstáculos, careciendo de apoyos, cumplieron sus anhelos y se ganaron el merecido aplauso.

’El Checo’ Pérez, Julio Urías, Víctor González y Carlos Ortiz en sus respectivos campos de acción --’juntos hicieron historia’-- realizaron hazañas que los mexicanos no lograban desde el siglo pasado. En la competencia del Gran Premio Fórmula 1, pasaron 50 años para el podio de primer lugar fuese de un mexicano. Pedro Rodríguez era el último en ganar un GPF1. La dupla Urías-González trabajó para que Los Dodgers volvieran, después de 32 años, a triunfar en una Serie Mundial. El golfista Carlos Ortiz conquistó el primer lugar en el campeonato Viviant Houston Open, considerado uno de los el principales circuitos estadounidense del golf profesional.

Dos guadalajareños, ’El Checo’ y Ortiz, el sinaloense Urías y el nayarita González quedan registrados en el Siglo XXI, en los anales deportivos, como los primeros triunfadores en sus respectivas áreas. Víctor González es el primer nayarita que participa en una Serie Mundial, después, como más adelante leerán, de estar a un paso de abandonar su deporte favorito y sentirse fracasado.

HAY ’CHECO’ PA’RATO

En los días en que le invade la incertidumbre por su futuro, por no ser llamado a un equipo de la F1, tras de obtener un segundo lugar en el GP de Turquía, Sergio Michel Pérez Mendoza se impuso en forma espectacular para subir al podio, como ganador del Gran Premio de Sakhir. Luego de quedar rezagado en el sitio 18 por un incidente, ’El Checo’ sintió que la sangre le hervía, no perdió el control de sí mismo y con singular habilidad se deslizó sobre la pista para llegar primero en la vuelta 64, conservando el liderato hasta terminar la vuelta 87 y cruzar la meta. Cuando oyó los acordes del Himno Nacional Mexicano, ’Checó’ no pudo contener las lágrimas por la emoción de consumar un sueño que tuvo desde niño.

La noticia inmediatamente fue recibida en México. La película retrocedió hasta los exitosos días de los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez. ’El Checo’ estremeció a los aficionados y a los no seguidores del automovilismo. Entre los felices que enviaron su felicitación al guadalajareño estuvieron mi colega don José Antonio Aspiros Villagómez, así como el abogado Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano y el personal de la Sedena, según trascendió.

Por cierto Paola, hermana del ya histórico ’Checo’, es su representante y don Antonio presume que ’es la única mujer, en el mundo, que representa a un corredor de la F1’. También es presidenta de la Fundación Checo Pérez dedicada a atender a niños con problemas de salud. Con motivo de la pandemia, a Paola se le ocurrió hacer ’una venta de closet’ y sacó vestidos y calzado que ya no usa, pero en buen estado y los vende a precios muy reducidos, allá en la meritita Perla Tapatía, para su obra social.

La necesidad de borrar un medio renglón de mi ignorancia, supe que Sakhir es un archipiélago ubicado a un costado de Arabia Saudita, entre el Golfo Pérsico y al sureste de Qatar. Su población apenas es de un millón 250 mil habitantes y su régimen es monárquico constitucional. En la actualidad el rey responde al nombre de Hammad bin Isa Al Jalifa. Sakhir se independizó en 1783 de Persia y en 1971 del Reino Unido. Bueno, pues ahí el domingo 6 de este mes, el hijo de Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza de Pérez, ganó la competencia en el Circuito Internacional de Baréin que tiene una longitud de 5,412 metros.

Sergio el próximo enero llega a los 31 años de edad. Está casado con Carola Martínez y son papás de Sergio que nació hace tres años y Carola de apenas un año. Recién festejaron al jefe de la familia por sus 61 años de vida y también estuvo ahí el otro hijo, Antonio con su esposa Ileana Jazo Dosal. Tiene dos bebés y están en espera, en estos días, del tercero.

DUPLA FRATERNAL EN BEISBOL

Los días triunfales de Fernando ’El Toro’ Valenzuela volvieron a resonar cuando otros dos de sus paisanos, pitchers zurdos como él, realizaron un trabajo que sirvió para que la novena de Los Dodgers de Los Ángeles llevara, el pasado octubre, a sus vitrinas el trofeo de la Serie Mundial 2020. Desde la época de Tom Lasorda, los angelinos no saboreaban una victoria similar, hace 32 años.

El legendario hijo de Etchohuaquila, Sonora, junto con Julio Urías Acosta, de Culiacán, Sinaloa, y Víctor Aarón González Ortiz, de Tuxpan, Nayarit, son parte de los artífices de los galardones alcanzados por los populares Dodgers. Como dato adicional les comento que 19 mexicanos han participado en la Serie Mundial de las Ligas Mayores y el primero en brillar como toletero fue el veracruzano Beto Ávila, jugando con los Indios de Cleveland, en 1954. Roberto Francisco Ávila González en ese año participó en la Serie Mundial. Fue el primer latinoamericano en obtener el título de mejor bateador, con porcentaje de 341. Lo clasificaron como un jugador destacado para cubrir el segundo cojín.

Julio y Víctor se hermanaron por el béisbol y no solo de palabras sino de hechos, porque cuando el nayarita se sintió desahuciado para seguir en el deporte de sus amores, el sinaloense se le apareció para motivarlo, entusiasmarlo y convocarlo a olvidar los tropiezos de cinco años. Víctor recuperó su forma, se advirtieron avances, había dejado atrás los malos momentos y fue el manager angelino Dave Robert quien lo debutó en La Gran Carpa, el 31 de julio de 2018. De ahí para delante cambió su vida deportiva.

Víctor sabía que algún día sería un eslabón de la cadena de beisbolistas que comenzó con su abuelo Guillermo, siguió con su papá del mismo nombre y se prolongó con sus tíos, Fernando, Joel, Rodolfo y Vinicio. A él, Víctor, lo descubrió el buscador de talentos, Mike Brito, el mismo que llevó a Valenzuela y a Urías al campo de Los Dodgers. A sus 24 años de edad, el muchacho de Tuxpan, Nayarit, logró el triunfo que lamentablemente ya no disfrutó su papá, porque tres años antes murió, víctima de la violencia callejera.

A los 15 años de edad, Julio firmó su contrato con Los Dodgers y el 27 de mayo de 2016 subió al montículo como pitcher abridor frente a los Mets de Nueva York. El debut no fue glorioso, pues lanzó dos entradas y dos tercios, permitiendo 5 hits, 3 carreras, dio 4 bases por bolas y ponchó al primer bateador, Curtis Granderson, y a dos más. Tres días más tarde, 2 de junio, retornó al escenario contra los Cachorros de Chicago. Duró en la loma 5 entradas, le pegaron tres jonrones, seis carreras en total, 8 hits y ponchó a 4. El 28 del mismo junio abrió el juego contra Los Cerveceros de Milwaukee, tirando en 6 entradas, dejo la tirilla en 2 carreras y 2 hits. Primer triunfo de Julio.

Como es del dominio público, Julio tiene problemas en el ojo izquierdo, por eso usa lentes inclusive en los partidos. ’Dios me dio un ojo malo, pero un brazo izquierdo bueno’, expresó Julio. Fue el abridor en el cuarto juego de la reciente Serie Mundial y el cerrador cuando Los Dodgers salieron campeones. Víctor también lanzó en otro de los encuentros, de ahí que se hable de ’la dupla mexicana’. Felices los papás, don Carlos Urías y Juana Isabel Acosta, así como Carlos Alberto y Alexa, los orgullosos hermanos.

GOLFISTA TAPATÍO TRUNFADOR

Este pandémico año nos trajo noticias agradables e históricas en el deporte, como ya está antes comentado. También en el golf, que ha cobrado mucha popularidad en los últimos años, un jalisciense, para variar nacido en Guadalajara, acabó con la sequía de triunfos en los circuitos celebrados en territorio norteamericano. Carlos Ortiz es el primer mexicano que gana en el PGA Tour, el Viviant Houston Open celebrado el domingo 6 de este diciembre.

Pasaron 42 años para que uno de nuestros paisanos pusiera en alto el nombre de México. En 1970 César Sañudo se llevó el trofeo en el Azalea Open Invitational y Víctor Regalado en 1978 quedó en primer lugar en el Quad Citien Open. Ambos golfistas nacieron en Tijuana, Baja California; César murió en 2011 y Víctor, de 72 años, vive en San Diego, California.

Residente en Dallas, Texas, Carlos trae en la sangre la afición por el golf al que ha dedicado gran parte de su vida y apenas el año pasado obtuvo el segundo lugar en el Mayakoba Golf Classic, celebrado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Su abuelo, su padre y su madre también practicaron el deporte que requiere, como todos los demás, una dedicación constante y prueba de ello lo es la gran Lorena Ochoa, también guadalajareña.

Carlos Ortiz, profesional desde hace siete años, en esta ocasión se impuso al campeón del mundo, Dustin Johnson y al japonés Hideki Matsuyama, al quedar 5 bajo par y haber dado un total de 268 golpes, en el campo del Memorial Park Golf Club. Es el primer mexicano que gana en ese circuito que es uno de los principales estadounidense de golfistas profesionales.

Este tapatío está casado con la artista de cine Haley Ortiz y tiene dos menores hijas, Sofía y Mila. Carlos en 2013 se tituló en la Universidad del Norte de Texas, en Relaciones Internacionales y ejerce su profesión. A los 7 años de edad ya andaba en el campo de golf del Country Club de Guadalajara, a donde practicaban sus padres y en el que se inició Lorena, quien al igual que ’El Checo’ Pérez, le felicitó el mismo día del triunfo.

P.D. Una muy mala noticia: existe la amenaza oficial de desaparecer la Universidad Obrera de México, fundada el 8 de febrero de 1936 por el ilustre mexicano Vicente Lombardo Toledano. Es urgente que quienes se han formado en ella, acudan en estos momentos a evitar tal condena. En la actualidad al frente de esa institución está Guillermo Lezama, postrado por una enfermedad y angustiado por no contar con el apoyo para impedir el cierre de la Universidad que en 2015 tenía cinco mil alumnos. El actual gobierno no está interesado en mantener a una tradicional, histórica y reconocida institución educativa a la que sirvieron personajes como Siqueiros, don Jesús Silva Herzog, el maestro Antonio Caso, Palma Guillén, entre muchos destacados intelectuales. Las instalaciones están en San Ildefonso 72, frente al edificio que ocupó la Escuela Nacional Preparatoria1, en el Barrio Universitario de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México…El pasado jueves 10 recordamos el natalicio del profesor y licenciado Miguel Osorio Marbán, autor de la Historia del Partido Revolucionario Institucional y sus antecesores PNR y PRM. Hace 20 años que este historiador y legislador dejó este mundo, a los 63 años de edad… Acierta mi colega Carlos Camacho Alfaro al escribir que la primera fusión de PRI, PAN y PRD dio origen a Morena y ahora esa misma coalición, es la supuesta oposición para las elecciones de junio 2021…La invitación inicial es del ’Tío Toño’.

[email protected]