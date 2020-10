Cuatro opositores avalan en comisión desaparición de los 109 fideicomisos

No está garantizado que pase en el Pleno del Senado





La controvertida y repudiada desaparición de 109 fideicomisos entró anoche en su fase final al ser aprobada sin cambio alguno gracias a la asistencia de cuatro senadores de oposición, lo cual garantizó el quórum en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado.



Los cuatro asistentes de la oposición fueron del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y PT.



Del auto-llamado Bloque Opositor sólo faltaron los del PAN quienes, al no acudir fueron consecuentes con su oposición a este proceso.



Al final, y con 6 votos de Morena y 4 en contra de la oposición, se cumplió con el proceso legislativo para enviar el dictamen al Pleno y así concluir con la eliminación de los 109 fideicomisos, para darle al presidente Andrés Manuel López Obrador acceso directo para uso discrecional de unos 70 mil millones de pesos.



Los votos en contra fueron de los senadores Miguel Ángel Mancera, PRD; Dante Delgado, MC; Mario Zamora, PRI y Nancy de la Sierra, del PT.



A favor votaron Ana Lilia Rivera, Nancy Guadalupe Sánchez, Saúl López Solano, Jesús Rodríguez, Joel Molina y María Merced González, todos de Morena



Los ausentes fueron los panistas José Erandi Bermúdez y Damián Zepeda.



Si los cuatro senadores de la oposición que votaron en contra no hubieran asistido, no se hubiera alcanzado el quórum y la votación se hubiera pospuesto indefinidamente.



Su asistencia le dio validez a la votación de los seis de Morena con lo cual lograron avanzar el dictamen para ser enviado al Pleno.



Fuertes tensiones: Monreal



Todo lo anterior se tuvo que tramitar en la vieja sede del Senado en la calle de Xicoténcatl, hoy convertida en oficinas del Centro de Estudios Belisario Domínguez y en un lugar de encuentros académicos y eventos intelectuales.



Y es que las instalaciones del Senado, en Reforma e Insurgentes, fueron sitiadas por decenas de personas que dicen resultarán afectadas por la desaparición de los 109 fideicomisos.



Al no poder sesionar en su sede, los senadores migraron a Xicoténcatl a la cual declararon ’sede alterna’.



Frente a esta circunstancia, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, reconoció que el proceso legislativo para cumplir con la desaparición de los fideicomisos ha sido y es un trámite lleno de tensiones y contratiempos.



Las circunstancias y las dificultades para sesionar en las instalaciones centrales del Senado, y dado que están bloqueados los accesos del inmueble, explicó, se tuvieron que concentrar en Xicoténcatl.



Esta decisión se tomó para no lastimar y no tensar más la relación con los manifestantes, que legítimamente están apostados en las puertas del Senado.



’Debo señalar con toda seriedad, que la negociación ha sido muy tensa, ha sido muy difícil. Que el grupo denominado de contención (PAN, PRI, PRD y MC), ha expresado su oposición a que se apruebe de manera positiva este tipo de reformas en materia de extensión de fideicomisos.



’Incluso, dentro de nuestro grupo parlamentario (de Morena), hay dudas. Tenemos cuatro ausencias, más seis que habían sido nuestros aliados hasta ahora, del Partido del Trabajo, aliados y aliadas que han anunciado su voto en contra; es un dilema en el que nos encontramos. Por eso, nadie puede asegurar el resultado final de la votación.



’… ni siquiera se puede garantizar que tengamos la sesión correspondiente al martes, porque si no logramos el quórum más tarde, no habría sesión y tendríamos que esperar hasta mañana.



’Lo que sí es conveniente decirles, es que voy a poner todo mi empeño, que mi trabajo va a consistir en buscar alternativas, buscar solución y buscar qué le conviene al país en estas modificaciones legales.



’Para eso nos eligieron, por eso fuimos con una propuesta electoral a la campaña. Y lo que ahora estamos haciendo es cumplir esa oferta política para los millones de mexicanos y mexicanas de este país.



’Lo hacemos con respeto a todos. No vamos a descalificar a nadie, la oposición está actuando en su legítimo interés y de mi parte, no habrá ninguna agresión o insulto a ellos; es su trabajo, nosotros haremos el nuestro y lo haremos de frente a los ciudadanos, con convicción y con firmeza’, explicó Monreal.



Así las cosas, nada asegura que la desaparición de los 109 fideicomisos en conflicto se vaya a dar en forma automática.



Pese a las dudas, anoche continuaba la sesión ordinaria del Senado donde se supone se presentaría el dictamen de los fideicomisos para su tramitación.



Hoy sabremos temprano cual fue el resultado de todo esto.



Entran al pleito los gobernadores aliancistas



Por si todo lo anterior no configurase un escenario por demás complejo alrededor de la desaparición o preservación de los 109 fideicomisos, la tarde de ayer a este proceso se incorporaron los 10 gobernadores de la Alianza Federalista.



Los gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán; Javier Corral, de Chihuahua; e Ignacio Peralta, de Colima; se reunieron con los coordinadores del Bloque de Contención PAN, PRI, PRD y MC para realizar ’una profunda discusión sobre el destino de 109 fideicomisos y fondos públicos’.



Los gobernadores aliancistas y el Bloque de Contención coincidieron en señalar que ’la desaparición de los fideicomisos no sólo se trata de una acción de confiscación y centralización de recursos, sino que atenta contra la autonomía de organismos públicos y se basa en un discurso descalificador, estigmatizante y con fines políticos y divisorios’.



En el encuentro se acordó convocar a la brevedad a un debate público sobre la verdadera dimensión del problema, pues la lógica de clasificar de ’corrupto’ ’a todo razonamiento y análisis serio relativo a este tema es una suerte de extorsión mediática, pública y política’, subrayaron.



Los coordinadores senatoriales se comprometieron a respaldar esta causa por medio de sus facultades y, junto a la Alianza de gobernadores, dar la batalla legislativa, ética, legal y política, además de establecer un mecanismo de seguimiento a los temas conjuntos.



’Los gobernadores insistimos a la junta en que se formule un debate técnico-jurídico para respaldar las acciones de controversia constitucionales que emanen de una decisión arbitraria y errada por parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pues nos queda claro que la extinción de los 109 fideicomisos refleja la reiteración de políticas públicas clientelares y centralizadoras que agravian a personas, sectores e instituciones que defienden los derechos conquistados a lo largo de décadas y dejan en la incertidumbre a estados y municipios.



’Por otro lado, dejamos en claro que el golpe a la investigación científica y al desarrollo tecnológico por medio de estas derogaciones significa un retroceso brutal para el país, pues es imposible prescindir de éstos sin que se atente contra el porvenir, a la vez que se ignora que la vida institucional de estos esfuerzos depende de los apoyos y representa un severo impacto a la inversión y al progreso, circunstancia que se recrudece en el marco de la pandemia por Covid-19 y que no hace sino agravar la brecha social existente.



’Las prospectivas y exigencias expuestas por el Bloque de Contención y la Alianza Federalista son fundamentales porque se basan en criterios incluyentes, holísticos y que apelan a una rigurosa metodología basada en la evidencia y en el análisis de especialistas, además del apego a procesos legislativos que enaltecen una visión de Estado plural, responsable y que respete los principios de la división de poderes.



’La instauración de propuestas holísticas que defiendan los 109 fideicomisos y que aboguen por un replanteamiento sobre el destino de recursos públicos es una de las principales preocupaciones que concierne a nuestra agrupación, por ello esta reunión representa, para nuestras entidades federativas y para México, un paso más hacia el fortalecimiento de un federalismo magnánimo, de auténtico progreso y equilibrio de poderes; recinto donde las voces disidentes encuentren eco y efecto. Ante el miedo generalizado instalado en el país por una transición autoritaria y ante decisiones unilaterales y concentradoras del poder que afectan a amplios sectores de la sociedad, hoy más que nunca se debe alzar la voz. Resistir en unidad es nuestra mayor fortaleza’, indicaron.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa