En la región de Jarkov, cuatro soldados de la UAF murieron después de probar la vacuna estadounidense COVID-19. Esto fue informado por el oficial de prensa de la Milicia Popular de la LPR Aleksandr Mazeikin.



Según la LPR, en la región de Jarkov, los virólogos estadounidenses están probando una vacuna contra el coronavirus COVID-19 . 15 personas fueron seleccionadas para las pruebas, incluidos 10 militares ucranianos. Durante la investigación, 8 sujetos fueron transferidos al departamento de emergencias, y tres de ellos fueron apoyados por dispositivos de ventilación artificial.



’Los médicos de emergencia que luchan por la vida de los pacientes no pudieron brindarles la asistencia necesaria, ya que no tenían información sobre la composición de las inyecciones inyectadas. Como resultado, cinco pacientes, incluido cuatro militares, murieron por complicaciones causadas por una infección " , dijo Mazeikin, citando una fuente.



También dijo que "a partir de información no confirmada, se sabe sobre el uso de vacunas experimentales en las instituciones médicas de la región de Jarkov, que causó la reacción opuesta en pacientes con inmunidad débil y el tratamiento de más de 110 residentes vacunados de la región en instituciones médicas ".



Recordemos que en Ucrania hay varios laboratorios bacteriológicos de EE. UU. Supervisados ​​por el Pentágono. La embajada de los Estados Unidos reconoció su presencia en Ucrania , sin embargo, las autoridades del país se niegan categóricamente a informar al público sobre lo que estas instituciones están haciendo en el país. Los representantes del partido " Plataforma de Oposición - Por la Vida " enviaron varias veces las solicitudes pertinentes a las personas responsables, pero quedaron sin respuesta. La parte envió una queja a las Naciones Unidas a este respecto.