Cuba - México - Italia

’Pienso que nunca haré algo que no tenga deseos de hacer y te garantizo que estoy haciendo lo que siento que debo. Sea audaz o no lo sea...lo que si no puedo es traicionarme a mí mismo’ Silvio Rodríguez.



El título no es gratuito: la hermana República de Cuba nos envió un grupo de La Brigada Médica Henry Reeve, para colaborar en forma humanitaria a enfrentar el covid19; México dedica a La Mayor de las Antillas la XLVIII edición del Festival Internacional Cervantino y la Ciudad de Turín, Italia iluminó su emblemático sitio ’La Mole Antonelliana’ en homenaje a la brigada médica cubana que ha ayudado a contrarrestar el flagelo mundial en esa nación europea.



Tengo a la vista el comunicado de la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Guanajuato por el que nos informa que la 48 edición del Festival Internacional Cervantino, FIC, será digital y será dedicada a la República de Cuba y al hermano Estado de Coahuila, inédita indudablemente por la pandemia que nos agobia y agobia al mundo entero.



El estupendo y emblemático homenaje rendido a la Brigada Médica Henry Reeve y a Cuba, por la asistencia brindada a la región de Piamonte en el enfrentamiento a la epidemia de la COVID-19, se celebró este martes 21 de julio a las 22: 00, tiempo de Italia, 16:00 de Cuba, al iluminar la Mole Antonelliana, el edificio más representativo de la ciudad de Turín y uno de los más emblemáticos de toda Italia.



Así es, mientras los médicos cubanos luchan en nuestro país contra el flagelo atendiendo a los conglomerados más desprotegidos, grupúsculos de la ultraderecha lleva a cabo una campaña de desprestigio, por desgracia en la misma participan galenos nacionales, no es de extrañarse, es de sobra conocido que aún subsisten en nuestro suelo el vergonzoso ’celo profesional médico’, que tanto ha dañado a esa comunidad científica.



El FIC, explica que con esta edición busca conectar con nuevas audiencias a través de un formato virtual; fiel a su vocación humanista y humanitaria, en la edición de este año antepone la salvaguarda de la vida y la salud de las personas, y se presentará ante su público, adaptándose a las circunstancias actuales.



Lo mismo que las letras de Miguel de Cervantes Saavedra se adaptaron a las puestas en escena de Enrique Ruelas Espinosa, quien en 1953 escenificó los entremeses del autor español para mirar la literatura desde el teatro, desde entonces hemos sido participes en su difusión, y que dieron origen al FIC; en su edición 48 el festival apostará por un nuevo formato para acoplarse a la nueva condición derivada de la presencia del COVID-19 y buscará generar nuevas experiencias culturales a través de medios digitales y a distancia para estar cerca del público.



El homenaje turinés a los médicos cubanos fue iniciativa, promovida por la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, AICEC, con el respaldo de la Embajada cubana en Italia, mismo que contó con el patrocinio de la ciudad de Turín y la colaboración de la empresa eléctrica IREN.



El alumbrado de la Mole Antonelliana, en honor a los médicos cubanos, fue una ocasión excepcional, pues solo se ilumina en pocos y muy especiales momentos de celebración. Por primera vez en la historia, el símbolo de Turín lo hace con el nombre de un país extranjero, lo cual demuestra el profundo y positivo impacto de la labor solidaria la Brigada Henry Reeve en la ciudad de Turín.



Qué triste que en nuestro país existan todavía resabios de intolerancia por grupos pequeños pero que saben hacer mucho ruido, mientras esto acontece crece el número de personas e instituciones que se suman a la iniciativa para que se le otorgue el Premio Novel de la Paz a la Brigada Médica Cubana ’Henry Reeve’. Si no se interponen los intereses políticos de siempre, seguro que será la designada. Por lo pronto es de celebrarse esta unión de México-Cuba-Italia.



