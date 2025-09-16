Cubrirá Chimalhuacán los gastos de panteón del joven hospitalizado en el IMSS 197 Texcoco

Gobierno de Chimalhuacán brindará el apoyo para la condonación de los gastos de panteón de Omar Alejandro, otra víctima de explosión de pipa en Iztapalapa



El Gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, lamenta el sensible fallecimiento de Omar Alejandro García Escozar, quien fue una de las víctimas de la explosión de una pipa en el puente de La Concordia.



Aunque Omar Alejandro, de 28 años, residía en Iztapalapa, sus familiares, quienes son habitantes de la colonia La Joya en Chimalhuacán, han decidido que sea sepultado en este municipio. Omar Alejandro estuvo internado en el IMSS Hospital General de Zona 197, por la gravedad de las heridas perdió la batalla.



En solidaridad con la familia, el Gobierno de Chimalhuacán brindará el apoyo para la condonación de los gastos de panteón. Ya se ha establecido contacto con Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que se se encargará de los gastos funerarios.



El Gobierno municipal, envía sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Omar Alejandro en este difícil momento.