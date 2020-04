Cuenta gobierno de Naucalpan con 4 ambulancia de ultima generación

Administradas por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, han hecho traslados o asistido a los ciudadanos en el lugar de los hechos, de acuerdo con la necesidad de la situación.



Entre los traslados más destacados están el de una recién nacida con problemas graves de salud que fue llevada al Hospital General La Raza, en septiembre pasado, y el de una madre en gestación con síndrome de Hellp, del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes al Hospital General Maximiliano Ruiz Castañeda, el 2 de octubre del mismo año.



El 15 de julio del 2019, la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, entregó al Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS), que las operaba en ese entonces, las unidades de atención prehospitalaria con el equipamiento necesario para atender todo tipo de situaciones, desde una baja de glucosa (hipoglucemia), hasta un paro cardiorrespiratorio, así como accidentes graves.



De las cuatro ambulancias, tres son de urgencias avanzadas y la otra es de cuidados intensivos. Todas cuentan con monitor desfibrilador, marcapasos transcutáneo, ventilador de presión positiva, aspirador de secreciones, desfibrilador automático externo (DEA), laringoscopio, camilla y equipo de inmovilización.



Agregado a estos aditamentos, la de cuidados intensivos posee una bomba de infusión que permite dosificar medicamentos a los pacientes que lo requieran, y capnógrafo, el cual mide la concentración de dióxido de carbono durante un ciclo respiratorio.



José Manuel Castillo Montiel, coordinador operativo de las ambulancias, manifestó que si bien los vehículos están al servicio de todos los habitantes en cualquier momento, es importante solicitarlos cuando la situación sea de urgencia.



’De todas las llamadas que recibimos al día, aproximadamente el 50 por ciento son de pacientes que no ameritan valoración por parte de nuestro servicio o no requieren traslado, a veces son personas que únicamente quieren que les tomes los signos vitales, ese tipo de habitantes no necesitan un servicio de urgencia’, aseguró.



’El servicio de urgencia es pertinente si está en riesgo la vida o la integridad física de la persona’, detalló el técnico superior universitario en Urgencias Médicas Prehospitalarias.



El Gobierno de Naucalpan tiene a disposición de los naucalpenses el C4 (5371-2250), al que los ciudadanos pueden pedir una ambulancia. Es importante que la persona solicitante comunique la situación y sea precisa con la dirección a la que hay que acudir.



De ser posible, es importante que los familiares cuenten con el INE de la persona, la credencial y el carnet de su sistema de seguridad social o la identificación de su aseguradora, si tiene seguro de gastos médicos mayores.



También se recomienda conocer datos elementales de todos los integrantes de la familia, como tipo de sangre, medicamentos a los que son alérgicos, medicinas que toman o presencia de enfermedades. Esa información facilitará y mejorará el trabajo de los equipos de emergencia.



De forma complementaria, la Presidenta Municipal, Patricia Durán, puso en marcha el Centro Telefónico de Atención Médica y Psicológica para asistir las 24 horas, los 7 días de la semana, a quienes requieran orientación y apoyo. Un equipo de profesionales atiende las llamadas y, de ser necesario, un grupo multidisciplinario se desplaza a los domicilios de los ciudadanos que requieran la atención.



Los operadores también están capacitados para orientar a aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19.



Para recibir atención, llama al teléfono del C4, 5371 2250.