Cuentas claras entrega Adriana Román en Segundo Informe de Labores

La transparencia y las cuentas claras son el motor que hoy mueve la historia del DIF Acapulco y el sello de los cimientos de la Cuarta Transformación, expresó Adriana Román Ocampo al rendir anoche su Segundo Informe de Labores al frente de la institución municipal.



Acompañada de la alcaldesa Adela Román, la primera trabajadora social del municipio sostuvo con firmeza que ’vamos viento en popa, nuestros programas no son dádivas, es justicia histórica acumulada que estaba pendiente y hoy, ante todo primero los pobres’.



Adriana Román señaló que a pesar de la adversidad del paso del COVID-19, el DIF Acapulco no ha parado ni dejado de llevar los apoyos sociales a los grupos más vulnerables, también pidió guardar un minuto de silencio en memoria del trabajador Jorge Ignacio Godínez Juárez, quien perdió la vida por este mortal virus.



A su vez, la alcaldesa Adela Román Ocampo destacó que las 35 Cocinas Comunitarias y el programa Apóyame, mi educación está en tus manos, porque trabajando en estas dos vertientes ’no habrá obstáculo que no podamos vencer, la Cuarta Transformación empieza aquí en la familia, en la solidaridad, cuando abrimos las manos y el corazón".



Por su parte, Janet Caballero Rosas –quien vivió en la Villa de las Niñas–, valoró el humanismo con el que el equipo DIF Acapulco aplica la labor tutelar, logrando que en las cuatro paredes de ese albergue se respire calor de hogar.



El magno evento tuvo lugar en el auditorio al aire libre Sinfonía del Mar, donde asistieron como invitados de honor la benefactora Caty Olvera, Olivia Hidalgo Domínguez, subsecretaria de Coordinación y Enlace y Atención a las Organizaciones Sociales, así como autoridades civiles y militares.