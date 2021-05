Cuenten a Victoria Ruffo para contender por el gobierno de Hidalgo

Aún faltan 40 días para conocer los resultados de las elecciones por la renovación de los congresos Federal y Local, pero los movimientos para contender por la sucesión gubernamental en 2022 se encuentran en todo su apogeo, al grado que entre los distintos nombres que se barajean ya puede sumarse el de la actriz Victoria Ruffo, quien también es esposa del actual mandatario Omar Fayad Meneses.



El sorpresivo movimiento se daría siempre que el CEN Nacional del PRI decida que la figura que los abanderará sea mujer, confirmaron fuentes al interior del partido.



Y es que los escenarios parecen cantados por parte del partido tricolor.

El entramado para definir al candidato/a del PRI



Si se trata de que alguien del sexo masculino encabece su causa, así haya muchos suspirantes, Cuarto Piso cargaría los dados al actual alcalde de Mineral de la Reforma Israel Félix Soto.



También podría darse el caso de que Julio Valera Piedras o el mismo Benjamín Rico Moreno, en caso de que éste último mantenga sus preferencias y gane la diputación federal, encabecen el proyecto bajo un escenario en el que Carolina Viggiano sea vetada por Omar Fayad y ésta haga lo propio con Israel Félix, pues ambos personajes servirían como amalgama para unificar a las corrientes priistas.



Si se decide sin embargo que la candidatura recaiga en una mujer, el escenario sería más complejo.



Primero porque de botepronto, en caso de ganar la candidatura local, la expresidenta del PRI Erika Rodríguez parecería la única de quienes han levantado la mano hasta este momento que podría hacerle sombra a la oriunda de Tepehuacán y secretaria general del PRI Alma Carolina Viggiano Austria… pero eso no es del todo cierto.



Porque hay dos perfiles que se encaminarían en ese mismo sentido. Se trataría de Laura Ibernia Vargas Carrillo y de Victoria Ruffo, esposas de Miguel Ángel Osorio Chong y de Omar Fayad Meneses, respectivamente.



Dado que desde el CEN del PRI se otorgaron candidaturas plurinominales a familiares a diestra y siniestra, no podrían poner peros a ninguna de estas posibles nominaciones.



En el primero de los casos referidos, porque agotada ya muchas veces la fórmula -porque nunca despegó- llamada Nuvia Mayorga Delgado, es mucho más plausible la de Laura Vargas, quien sí tendría el tamaño político para competirle de tú a tú a Viggiano y arrebatarle la candidatura.



Lucen parejas las candidatas en cuanto a su entorno familiar, pues aunque los esposos de ambas, Osorio Chong y Rubén Moreira, son catalogados como el segundo y tercer políticos nacionales, en ese orden, más repudiados del país según la encuesta México Elige del mes de abril, en Hidalgo cuentan con alguno que otro adepto.



El otro perfil en cuestión sería el As bajo la manga de Omar Fayad y se trataría de su esposa Victoria Ruffo, toda vez que aunque hasta este momento es ajena al mundo de la política -e incluso parece no interesarle-, estaría dispuesta a salir al "quite" según revelaron fuentes al interior del partido. Su paso por la farándula provocaría que en cualquier encuesta realizada por el partido para conseguir la nominación, aplastaría a sus contrincantes, al fin que las encuestas miden la simpatía del electorado más allá de cualquier otro aspecto.



Muestra de lo anterior para un perfil de votantes “joven” son los impactos que ha logrado en su cuenta de Instagram con sólo 5 posteos, independientemente del impacto con el que ya cuenta en otras plataformas.



El escenario morenista



Pese a las luchas intestinas que se dan al interior del partido guinda, con grupos que obedecen a todo tipo de intereses, la batuta podría estar en sus manos para conseguir el proyecto del tan anhelado proyecto de alternancia con el que la izquierda hidalguense ha soñado por años.



Arturo Herrera llevaría mano -en caso de interesarle o así mandárselo AMLO- y se vería un escenario muy similar al de Sonora con Alfonso Durazo, quien con todo y el fuego amigo, se aproxima a una victoria sin mayores problemas.



Herrera además supo desmarcarse de quien fuese su delfín para Pachuca, a quien perdiendo incluso una ventaja de 26 puntos y ahora despotricando contra el partido que lo impulsó, supo alejar de su lado y quitarle el manto protector de su apoyo para dejarlo competir por sus propios medios, condición por la que actualmente no aspira a nada -en el terreno de la realidad-. La decisión, seguro dolorosa para Herrera por la amistad que llevaba con el mismo, le da puntos buenos por saber recular y deshacerse de quienes le representan un ancla y no un apoyo.



Pero el horno no está para bollos y a Herrera le necesita más AMLO a nivel país que lo que puede aportar en una entidad que solamente representa el 2% de votos nacionales.



Es por eso que se asoman otros dos perfiles que han estado prácticamente en la terna final desde el principio.



El primero de ellos es Julio Ramón Menchaca Salazar, senador que si bien ha tenido un trabajo discreto, tampoco ha cometido exabruptos y ha sabido manejar las crisis cuando se le han presentado.



Su principal problema es que Mario Delgado Carrillo, en su afán de querer impulsarlo, le dio la responsabilidad de conseguir la victoria en una plaza difícil para la izquierda como lo es Nuevo León. Cierto es que en el momento de brindarle la oportunidad de lucirse, Morena iba arriba en las preferencias, pero en este momento, por no saber tejer finamente ni manejar las crisis, la candidata morenista se encuentra en 3ra posición con riesgo de caer hasta el 4to lugar, convirtiendo de hecho un escenario favorable en el peor que puede enfrentar Morena en todo el país.



Es así que el delegado de la Secretaría del Bienestar Abraham Mendoza Zenteno es quien se perfila como candidato de Morena a la gubernatura, condición que le ha generado todo tipo de ataques sin que le hagan mayor merma gracias a una campaña de vacunación que aunque pertenece al orden de salubridad, también se puede traducir en votos y simpatías.



Afuera quedó, auto-descartado, el alcalde de Mixquiahuala José Ramón Amieva Gálvez, quien apenas asomó la cabeza para incluirse en la lista de aspirantes, fue tundido “misteriosamente” por la misma ASF para quitarle las ganas de competir.



Del lado de las posibles candidatas, la baraja no es tan grande como podría esperarse. Más allá de que la madre de Arturo Herrera hiciera ruido para postularse, lo cierto es que, guste o no al morenismo, sería la alcaldesa de Tizayuca Susana Ángeles la mejor perfilada; ciertamente habría otros perfiles en legisladoras o exlegisladoras que podrían apuntarse, aunque por muchos motivos -no necesariamente morenistas-, la candidatura recaería en Ángeles Quezada.