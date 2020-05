Cuestan 300 mil pesos "encuestas" que posicionan a panistas como "buenos alcaldes"

Caudae Estrategias ubicó a Yolanda Tellería en la posición número 13 de 55 alcaldes evaluados del país, información que replicaron los medios con los que la alcaldía de Pachuca goza de convenio… la medición no tendría mayor relevancia de no ser porque la empresa es una de posicionamiento y de estrategias de comunicación, no una encuestadora y sus servicios no son gratuitos, amén de que ese mismo modus operandi lleva a cabo con otros alcaldes panistas.





La página oficial de Caudae Estrategias menciona que su servicio es brindar apoyo para que sus clientes decidan cómo quieren que hablen de ellos, un posicionamiento mediático y difusión. No ofrece servicios de encuestadora, esencialmente, porque no están calificados para ello.



El dueño de Caudae S.C., conocida como Caudae Estrategias, es Alejandro Caso Niebla, quien fuera funcionario de diversas administraciones panistas, viéndose particularmente beneficiado en el mandato de Felipe Calderón, pues allí fue vocero de Desarrollo Social y de la Secretaría de Hacienda.



Así pues, al no ser encuestadora sino una empresa de publicidad para la clase política panista, la empresa evita ser sujeta de cualquier tipo de escrutinio -y sanción-, pues de esa forma evitaría el fraude porque "sólo da posicionamiento".



El costo de contratar a Caudae



Los servicios de posicionamiento si embargo, no son gratuitos. El medio México Webcast evidenció que por asesorías y un curso de tres horas, el Municipio de Chihuahua pagó en el 2017, casi 300 mil pesos al exfuncionario panista (Alejandro Caso Niebla), titular de la “encuestadora” Caudae, quien colocó a la alcaidesa María Eugenia Campos como la mejor presidente municipal del país.



A través del contrato 2460, el Municipio de Chihuahua celebró un contrato el 13 de noviembre de 2017 con la empresa Caudae, por sus “servicios de capacitación y asesoramiento especializado para personal de la Coordinación de comunicación social, así como para los enlaces de la misma dentro de las diversas dependencias municipales”, que incluían, según el contrato, un curso de tres horas, pero que no habla de las supuestas asesorías.



Y es que mediante ese tipo de servicios fachada, la empresa en realidad cobraría por posicionar a los alcaldes panistas en su supuesto sondeo.



El monto que cobra la empresa es superior al que, por ejemplo, erogó la alcaldesa de la capital hidalguense para evaluar el desempeño de la percepción de beneficiarios del FAISM en el contrato MPS-SA-LP-12-20, para el cual erogó 266 mil 800 pesos.



Los verdaderos datos



La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) elaborada por Inegi, muestra en sus datos correspondientes al primer trimestre del año que de hecho, el 74.6% de la población en Pachuca considera que la efectividad del ayuntamiento para resolver problemas es poca o nula, cifra discordante con la de “la encuesta” mandada a hacer.



En la misma ENSU se revela que el 56.5% de la población pachuqueña desconfía de la policía municipal a cargo de Yoli Tellería.



Tan sólo en enero pasado Mitofsky reveló que en términos efectivos, el PAN solamente goza de una intención de voto del 16% para la próxima renovación de alcaldías, contra el 49% de preferencias hacia Morena y el 23% hacia el PRI, es decir, que de hecho la población considera el actuar de la alcaldesa tan malo, que prácticamente le niega cualquier tipo de oportunidad al PAN para permanecer al frente del ayuntamiento.



Los 300 mil pesos que habría costado la encuesta, más el monto destinado a medios para que lo replicaran, es uno de los gastos más inútiles en los que ha incurrido la panista y son un despropósito, pues enterrarían aún más su poca aprobación ante el claro engaño con el que quiere impresionar a la población.