El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente a los jefes de Estado y de gobierno que se han inmunizado contra el Covid-19.



Al retomar su encuentro matutino con los medios de comunicación en palacio nacional tras una breve cuarentena de 14 días en la que superó al Covid, el mandatario mexicano calificó de abuso el que un presidente sea inmunizado antes que el resto de la población que gobierna bajo "la triquiñuela" de que hay que dar confianza a la gente para que se vacune.



"¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, al contrario, hasta les aplauden y ¿cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que de esa manera dan el ejemplo para que la gente —fíjense la triquiñuela— para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna; de eso no habla la prensa conservadora", externó López Obrador.



Agregó que se enfermó también porque no se podía quedar encerrado.





COBERTURA COMPLETA



CIFRA DE MUERTOS POR ESTADO



EVOLUCIÓN EN MÉXICO



LA HIGIENE



CUIDADOS PARA ENFERMOS



EL MUNDO

Cuestiona López Obrador ‘triquiñuelas’ de mandatarios para vacunarse

El mandatario afirma que pese a haberse recuperado por Covid esperará su turno para recibir dosis; anuncia que México recibirá cerca de 1 millón de vacunas de AstraZeneca

08/02/2021 13:16 ISABEL GONZÁLEZ

COMPARTIR

SÍGUENOS

Coronavirus, Covid-19, Pandemia, China, Wuhan, Seguridad, Salud, México, Estados, OMS, Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, Secretaría de Salud, Contagio, Atención médica, Pruebas, Infectados, Síntomas

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro



RECIBE TODA LA INFORMACIÓN EN TU CORREO



Correo electrónico ENVIAR

Al hacer click en enviar quedaras [email protected] a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier momento;no olvides revisar tu carpeta de spam.



CIUDAD DE MÉXICO



El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente a los jefes de Estado y de gobierno que se han inmunizado contra el Covid-19.



Al retomar su encuentro matutino con los medios de comunicación en palacio nacional tras una breve cuarentena de 14 días en la que superó al Covid, el mandatario mexicano calificó de abuso el que un presidente sea inmunizado antes que el resto de la población que gobierna bajo "la triquiñuela" de que hay que dar confianza a la gente para que se vacune.



PUBLICIDAD



Te puede interesar: López Obrador es prácticamente asintomático: López-Gatell



"¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, al contrario, hasta les aplauden y ¿cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que de esa manera dan el ejemplo para que la gente —fíjense la triquiñuela— para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna; de eso no habla la prensa conservadora", externó López Obrador.



Agregó que se enfermó también porque no se podía quedar encerrado.









En consecuencia, dijo que se vacunará contra el Covid-19 cuando le corresponda, ya que al haber superado la enfermedad cuenta con anticuerpos que lo protegerán durante los próximos meses.



Reiteró que la autoridad debe dar el ejemplo a los ciudadanos y no propiciar el influyentismo.



Sin embargo, admitió que "no hay nada mejor que la vacuna" para combatir al SARS-CoV-2.



Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre los cubrebocas de tela y N95?



"No es posible que por tener el cargo más importante de la república se actúe en una circunstancia como ésta con influyentismo, dando el mal ejemplo de que como soy el presidente a mí me tienen que vacunar primero, no, tenemos que pensar en la igualdad", estimó al preguntarle por cuál de las vacunas se decidirá.



El mandatario mexicano aprovechó para informar que a más tardar, a finales de la presente semana, llegará a nuestro país un lote de cerca de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford procedente de la India, a fin de que sea aplicada en las próximas semanas.



En el caso de Pfizer recalcó que del 10 al 18 de febrero se volverán a recibir los antígenos que nos adeudan para proteger a todos los adultos mayores a más tardar a finales de marzo de este año "aunque sea en primera dosis".







NO USARÉ CUBREBOCAS: AMLO

En cuanto a si ahora que sabe lo que es contagiarse de covid19 se resolverá hacer obligatorio el uso del cubrebocas en el país, López Obrador reafirmó su negativa a implementar una medida así.



Sostuvo que en el país no hay autoritarismo y que cada decisión es voluntaria porque cada quien asume su responsabilidad.



"En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad (...) es una decisión de cada persona" indicó.



—¿Usted va a usar el cubrebocas? —se le preguntó en dos ocasiones.



—No, no, ahora ya además de acuerdo lo que plantean los médicos ya no contagio, ¡no!



Finalmente, informó que a partir de este miércoles retomará sus actividades públicas en la Ciudad de México y fuera de ella ya que encabezará un aniversario más este 9 de febrero de la Marcha de la lealtad y se trasladará el miércoles al aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México por el día de la Fuerza Aérea Mexicana.