Cuestionan a Anabel Hernández por Falso caso Wallace y por proteger a Javier Lozano

En una publicación realizada por la periodista Guadalupe Lizárraga, compartió una carta que envió a Anabel Hernández pidiendo se reivindique con la víctima George Khoury Layón, quien fue torturado y condenado a once años de prisión por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Miranda Torres, caso conocido como "El falso caso Wallace".



Un mes antes de que recibiera Isabel Miranda Wallace el premio nacional de derechos humanos, otorgado por Felipe Calderón, Anabel Hernández sacó a la venta su libro "Los señores del narco" donde le dedica varias páginas al caso Wallace, difamando a Khoury quien fue reconocido como inocente en 2017 con el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y en 2019 por la Secretaría de Gobernación de México, pero que pese a ello permanece tras las rejas.



En su escrito, la periodista cuestiona a Anabel por haber acusado sin fundamentos en sus libros a las victimas que siguen cumpliendo una condena y que en ningún momento visitó para entrevistarlos y darles voz a su declaración.



Por otra parte, el año pasado el Capitán de infantería del ejército mexicano, Vladimir Ilich Malagón Rendón, le entregó información relevante acerca de la complicidad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y del exsecretario de estado, Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa, durante el gobierno de Felipe Calderón; sin embargo, tras la revelación el Capitán de infantería fue torturado y encarcelado.



En su momento, Anabel Hernández recibió la información de Malagón por whatsapp, a lo que respondió que se encontraba en Italia, pero que podía hacer la entrevista al capitán vía telefónica. No obstante, pasó el tiempo y no llegó a realizar la entrevista, pese a que seguía dando su opinión a los medios sobre los nexos de Calderón y García Luna con el narcotráfico, sin llegar a hacer mención de Lozano, ni el caso del capitán Malagón.



En una entrevista realizada por Los Ángeles Press, Malagón Rendón reveló que siendo jefe de la célula de Contrainteligencia de la Oficialía Mayor de la SEDENA, fue testigo de una conversación entre un superior suyo y un narcotraficante, al igual que miembros del Estado Mayor de Presidencia extraían información para compartirla con el Cártel de Sinaloa. ’Por eso masacraban a nuestras tropas, sabían de los operativos, incluso donde vivían’, afirmó el militar, quien en aquel entonces hizo las denuncias a su superior, el General Jorge Juárez Loera, quien fue asesinado en mayo de 2011.

Carta que envío a Anabel Hdez en la que le pregunto sobre sus calumnias a víctimas de Isabel Miranda, y del caso del Cap del Ejército Malagón Rendón, sobreviviente de #tortura, por el que se enteró hace un año de la complicidad de la #SEDENA y de @JLozanoA con el #CartelDeSinaloa pic.twitter.com/g7AK7JFwvj — Guadalupe Lizarraga (@gpelizarraga) July 2, 2020