Cuestionan condecoración Miguel Hidalgo a médicos

Durante la ceremonia del desfile militar por el 210 Aniversario de la Independencia en el Zócalo capitalino realizada 16 de septiembre, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la Condecoración ’Miguel Hidalgo’ a 58 médicos y enfermeras que participaron en la lucha contra el Covid-19, al menos 120 trabajadores del sector salud cuestionaron sobre la designación de dicho premio.



En una petición de transparencia, enviada al Palacio Nacional, señaló que en la convocatoria de la condecoración Miguel Hidalgo en modalidad de collar dice: ’el personal médico y de enfermería en todos los niveles de las instituciones participantes que han colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con covid-09 dentro de los Hospitales covid (...) por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov 2’.



Tras recibir el documento los médicos y enfermeras señalaron lo siguiente: ’tal parece que los criterios para la selección de los profesionales de la salud condecorados no fueron realizar acciones extraordinarias sino la de conseguir más votos’.



En su momento, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que la condecoración lo realizaron de acuerdo a las propuestas realizadas por pacientes dados de alta, así como personal de salud.



’En esta ocasión premiaremos a 58 personas, todas ellas del sector salud del Gobierno federal con la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a sus nacionales, lo hacemos a propuesta y postulación de pacientes dados de alta de esta enfermedad, así como del personal de salud de diversas instituciones.



El personal de salud aseguró que el médico José Roberto Chevez Cruz, uno de los condecorados, realizó una promoción a través de redes sociales para recibir la votación por parte de sus compañeros, argumentando que desde su puesto como Jefe del Servicio de Medicina Interna del HGZ 30 en la Ciudad de México, tuvo que hacerse cargo de los pisos de medicina interna, además de realizar trabajo extra sin recibir pago alguno. En la solicitud de información se expuso que ’el doctor Chevez Cruz solo cumplió con su trabajo como jefe de servicio no observando ninguna acción extraordinaria’ y la falta de ética profesional por parte del médico al pedir el voto de sus compañeros a través de redes sociales.



Pero ese caso no fue el único, pues los firmantes señalaron a la médico Giovanna Ivonne Ruiz Cruz, del HGZ 2 Chiapas del IMSS, quien es denunciada a través de redes sociales por "su poca participación en las áreas covid, cobrando dinero por realizar guardias, la falta de atención a pacientes graves’ quedando en entredicho la condecoración.



En la solicitud de información se pidió al comité de la Condecoración Miguel Hidalgo explicar los motivos por los cuales no fueron acreedores a la premiación las enfermeras Margarita Hernández, del HGZ 1 del IMSS en Tijuana, Baja California y Laura Martínez, del Hospital Gea González, así cómo el doctor Eduardo Rojano Mercado, del HGZ 47 Vicente Guerrero en la Ciudad de México pues son ’casos conocidos por sus acciones extraordinarias en los momento más álgidos de la pandemia".



Por último, en dicha solicitud de información, el personal médico se quejó que colegas desconocieron la convocatoria y solo los directivos y administrativos de los hospitales covid tuvieron acceso a ellas y fueron los que enviaron los documentos para la condecoración.



De esta manera dejaron fuera al personal que sí estuvo en la primera línea de batalla en la lucha contra el covid como camilleros, personal de intendencia, enfermería, los cuales señalaron que sus jefes ’nunca les dieron a conocer la fecha de cierre de la convocatoria ni el contenido de la misma, acto que refleja la corrupción de los directivos’. En repuesta, Leticia Ramírez Amaya, directora General de Atención Ciudadana, les envió un oficio fechado el 6 de octubre donde les asigna un número de folio para que los interesados puedan darle seguimiento vía telefónica. Graciela Olvera | MILENIO