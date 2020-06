Cuestionan diputados posible endeudamiento de AyuntamientosCuestionan diputados posible endeudamiento de Ayuntamientos

Toluca, Méx., a 30 de junio de 2020. Diputados de Morena exigieron al Gobierno del Estado de México (GEM) buscar los mejores mecanismos para no endeudar a los Ayuntamientos con el compromiso de los ingresos futuros de sus participaciones federales, y exigieron que se transparente la forma en que se asignarían a cada uno de ellos.



Lo anterior, luego de la discusión de la iniciativa de potenciación del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, presentada por el Ejecutivo Estatal para compensar la caída de participaciones federales, y que los municipios cedan al estado el derecho a recibir en el futuro los recursos que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades hacendarias les corresponda, por concepto del FEIEF.



En caso de que los recursos cedidos al estado sean insuficientes, se autorizaría al estado la compensación contra las participaciones federales que corresponda a los municipios hasta por un 4 por ciento del fondo General de participaciones (FGP) derivadas de la potenciación de los recursos le FEIEF.



José Arturo Lozano Enríquez, subsecretario de Ingresos precisó que en abril la actividad económica cayó 20 por ciento, que implicó caída en participaciones de 26 mil millones de pesos en junio; para el estado de México significó 4 mil millones de pesos menos y para los municipios, 863 millones de pesos menos.



La propuesta considera potenciar 70 mil millones de pesos, para tener un saldo de 133 mil millones de pesos, y recordó que este mecanismo se utilizó en 2009 para hacer frente a la pandemia de H1N1.



Azucena Cisneros Coss pidió a los funcionarios estatales ser transparentes sobre la forma de distribución y cobro futuro de las participaciones federales a los municipios, pues la entidad mexiquenses tiene como práctica recurrente la opacidad.



’Si no es deuda, entonces tienen que explicar estos recursos futuros que se van a comprometer, es muy importante, que establezcamos un mecanismo de transparencia permanente, y que venga el titular de Finanzas a explicarlo’, sostuvo la legisladora.



Lozano explicó que municipios como Toluca recibiría en julio 132 millones y con la caída 83; Ecatepec de 118 millones que le tocarían este mes, pasaría a 136, y Texcoco que le correspondían 28, solo llegaría con 18 millones.



El FEIEF, sale del fondo mexicano del petróleo, y de los excedentes que haya en ingresos tributarios.



La legisladora Elizabeth Milán pidió incluir como artículo transitorio a la propuesta, la obligación de la Secretaría de Finanzas para entregar un informe trimestral a las comisiones legislativas sobre el manejo del fideicomiso, en función de que ese fideicomiso se reflejará en la Cuenta Pública que revisará la Legislatura.



El diputado Faustino de la Cruz pidió conocer la propuesta de reestructuración presupuestal del Ejecutivo y los municipios, basada en la austeridad, para enfrentar esta contingencia, para no autorizar ’cheques en blanco’ y comprometer las finanzas de los municipios a 15 años.



Max Correa pidió que se entregara la información sobre la caída de ingresos en el estado, y pidió al gobierno estatal ser flexibles con las reglas de operación para que todos los Ayuntamientos puedan acceder a sus participaciones. ’Si el interés verdadero es no afectar la capacidad de presupuestal, y atender las necesidades de los ciudadanos en este momento por la pandemia, tenemos que ser flexibles con la propia gestión administrativa de los municipios’, sostuvo.



El diputado Adrián Galicia, presiente de la Comisión de Planeación y Gasto Público señaló que la discusión de la iniciativa requiere la presencia del Secretario de finanzas y se explique de manera puntual cómo se va a potencializar los recursos y que garantías hay de que se utilizarán en beneficio directo de la gente.



’Queremos que los recursos no se vayan a utilizar para nómina o deuda y saber cuál es la prioridad del gobierno del estado en gastos esenciales pues hemos encontrado gasto de millones de pesos en vehículos de lujo para salud’, reclamó el legislador.



El diputado Nazario Gutiérrez pidió conocer a detalle cuales son los 37 municipios que aún o han comprobado el gasto total de recursos del FEFOM, y en su caso saber si hay responsabilidad de los alcaldes o alcaldesas, pues el convenio financiero por FEIEF establece que se les podrá descontar el respetivo importe del EFOM 2020 previa solicitud del municipio a fin de que no sean reintegrados.