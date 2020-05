Cuestiones Constitucionales y Legales en el marco del estado de emergencia por el virus COVID-19.

Seminario de derecho constitucional 2020, Oaxaca, México.



En grata experiencia, al expresar sobre la Constitución de Oaxaca, análisis y propuestas, agradezco la invitación a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional/México; Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM y la Red de Juristas Pro-Oaxaca, como al distinguido jurista Dr. Raúl Ávila Ortiz, por el magno evento, resulta importante con juristas discutir temas de relevancia para el futuro de Oaxaca y del país resultan varias propuestas a saber las propias:



Oaxaca es un Estado Constitucionalmente Liberal, un estado constitucional de derecho democrático, federalista, los ideólogos contemporáneos, o quienes van forjando el derecho y construyendo conceptos del nuevo constitucionalismo como Robert Alexy, Habermas, Manuel Atienza, Fix Zamudio, por mencionar algunos con Luigi Ferrajoli, no restando importancia a los nacionales, como los doctores Manuel Gonzales Oropeza, Raúl Ávila Ortíz, Jorge Tamayo Salmorán y otros más, quienes han dejado gran influencia en el pensamiento constitucional de nuestro tiempo, el Dr. Eduardo Ferrer Mc Gregor, Héctor Fix Zamudio y muchos más, sin embargo, debemos construir con gran perspectiva un nuevo constitucionalismo mexicano.



En sí se tiene que otorgar más participación y facultades al pueblo, crear instancias competenciales para que se le otorgue constitucionalmente todo derecho y libertad que se merece, como derechos humanos colectivos a la SALUD que se les ha negado a la fecha. El Artículo 4 Constitucional señala: En el Estado queda prohibida la esclavitud y la discriminación con motivo…de las condiciones de salud, …o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o reducir derechos y libertades de los individuos.



Ya es insuficiente al citar’ Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. NO HAY GARANTISMO EN MATERIA DE SALUD. No se puede estar exigiendo Salud a cada gobierno, si el compromiso de la federación y los Estados de la República Mexicana no respetan la constitución, seguiremos comparando muertos y estadísticas en panteones de Oaxaca, comparativamente con todo el mundo.



El artículo 12 constitucional de Oaxaca, dispone en su párrafo sexto: En el ámbito territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, este implicará la participación de todos los órganos de poder público, para que en la medida de sus competencias hagan funcional este derecho fundamental. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Establecerá la participación del Gobierno del Estado en materia de salubridad general concurrente, atendiendo a lo dispuesto por la Legislación Sanitaria Federal. Asimismo, definirá la competencia del Estado y de los Municipios en materia de salubridad local. En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el DERECHO A LA VIDA…’



Desarrollar nuevos controles de Constitucionalidad en favor de la democracia y de los derechos humanos, ajustar nuestro actuar a las rutas internacionalmente marcadas sin perder el sentido de soberanía nacional y popular, ajustar nuestros esfuerzos a la AGENDA 2015-2030 donde los factores locales y globales redundan en beneficiar a todo estado constitucional con metas comunes del bloque latinoamericano y nacional.



Los objetivos del desarrollo sostenibles son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, (sobre todo ante el COVID-19), energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia sólidas, alianzas para lograr los objetivos.



Podemos señalar que el rumbo de la Cuarta Transformación no tiene estos objetivos, sino políticas públicas lejanas a la visión de una constitución como se desea, el humanizar la construcción de la nación mexicana, requiere potenciar nuestro espíritu nacional, generar nuevas teorías y modelos para la Constitución y su interpretación, generar una NUEVA CULTURA CONSTITUCIONAL. Necesitamos ir más allá con temas constitucionales paralelos a la cultura de la pandemia de Salud contra EPIDEMIAS MORTALES como el cólera, gripe porcina, gripe asiática, sida, sika, difteria, sarampión, algunas de las cuales no hay vacunas reales como en el cáncer, leucemia, sino vacunas experimentales como aún se aplican que cobraron vidas como es el de la influenza que aplicaban el IMSS y el ISSSTE.



Crear y generar una nueva cultura del poder ciudadano, cuidar el lenguaje, el género, etnicidad, Oaxaca es multiétnico, pluricultural, multilingüe, actualmente el Estado no informa a la ciudadanía, ni se compromete a atender generalizadamente a la población con COVID 19, se ignora por completo en sustancia y esencia el problema pandémico.



Por otra parte, urge rescatar al campesino, robustecer el Estado Federal con el Estatal en la materia alimenticia, hasta gozar de Soberanía Alimentaria, concepto que no existe en nuestra Constitución Local, como el de Felicidad Constitucional para los trabajadores y sus derechos, como sucede en la Constitución japonesa, norcoreana y brasileña que integran este derecho a la Salud.



Hay mucho trabajo que hacer, es preciso determinar que existe un Estado Fallido en materia de SALUD PÚBLICA, se aproxima el Estado Fallido en Economía.



Hace falta una nueva cultura del poder ciudadano es la premisa, eliminar toda fórmula de corrupción, concepto que tampoco se define constitucionalmente en Oaxaca, sin embargo, debe aplicarse al robo de la hacienda pública, a la discrecionalidad de recursos públicos, a la discrecionalidad de jueces u operadores del derecho, al nepotismo existente, al tráfico de influencias, al bandidaje institucional, al desvío de recursos públicos, a la esclavitud y hasta las nuevas formas de colonización o estar preparados constitucionalmente frente a toda pandemia.



Finalmente, hacen falta mecanismos de protección de la SALUD, con procedimientos que sean eficaces para que el Estado cumpla con la protección a la Salud y los estándares internacionales. Frente a los muertos del Coronavirus es una necesidad urgente. Generemos el nuevo discurso democrático constitucional en fundamento a principios y problemas a superar, no lo es todo, hace falta la efectividad de la norma constitucional como afirma Luigi Ferrajoli, para que, en el caso que la Constitución de Oaxaca sea totalmente efectiva, sea garantista en todas sus figuras constitucionales. La SALUD ES DEBER PRIORITARIO DEL ESTADO. Felicidades a los organizadores y participantes por esta iniciativa.