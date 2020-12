CUEVA SAN BORJITAS LAS MÁS ANTIGUAS DEL ESTILO GRAN MURAL

Por ello, desde 1993 fueron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.



Es uno de los tres sitios arqueológicos más visitados en la Sierra de Guadalupe en el municipio Mulegé, Baja California Sur. Desafortunadamente por la situación que estamos viviendo se encuentran cerrado al público, esperemos que el avance del semáforo epidemiológico permita su reapertura.



San Borjitas es una caverna de techo plano que sirvió como lienzo para los indígenas cochimíes, quienes habitaron aproximadamente hace 7,500 años en esta cordillera. Cabe destacar que es la cueva más estudiada dada su antigüedad.



Las pinturas rupestres de San Borjitas han sobrevivido vientos, lluvias y todas las condiciones climáticas del lugar, y el largo paso del tiempo, sin embargo, aún se conservan en buenas condiciones. En esta cueva se representan batallas que muestra la participación de distintos grupos o ’clanes’.



El arte rupestre de la Sierra de Guadalupe y la Sierra de San Francisco presentan diferencias en sus trazos, colores y estilo, por ello, en San Borjitas se le dio el nombre de estilo ‘Sierra de Guadalupe’.



Para adentrarte a la caverna tendrás que subir una serpenteante pendiente de suelo rocoso e irregular. Disfruta de la flora y fauna del lugar, en el camino encontrarás matorrales, frondosos mezquites y pitahayas de fruto dulce. No dejes de fotografiar su hermoso arroyo, que parece brotar de entre las piedras.



Permítete vivir esta aventura y tener una verdadera conexión con la naturaleza y conocer la cosmogonía de nuestros ancestros. Una vez que superemos la pandemia por coronavirus.



¿Cómo llegar?

Vía terrestre: Se puede conducir en automóvil, o bien utilizar servicio de las diferentes líneas de autobuses que operan en el estado.

De La Paz a Mulegé son 490 km y de Los Cabos a Mulegé son 643 km aproximadamente si vienes del norte, puedes viajar por la Carretera Transpeninsular no. 1.

De Loreto a Mulegé son 136 km, aproximadamente 2 horas con 25 minutos por la Carretera Transpeninsular no. 1/ Loreto-Santa Rosalía.



Otra opción, es trasladar tu vehículo vía marítima por ferry: Topolobampo (Mochis)–La Paz–Topo/ Mazatlán–La Paz–Mazatlán hasta llegar a La Paz y de ahí emprender el recorrido por la carretera Federal Transpeninsular No. 1 hacia Mulegé."



Vía aérea hacia Loreto:

Desde La Paz, con Calafia Airlines.

Desde Tijuana, con Volaris y Calafia Airlines.

Desde CDMX: Volaris



Vía aérea hacia La Paz:

Volaris: Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara.

VivaAerobus: Guadalajara, Monterrey, Culiacán y Mazatlán.

Aeroméxico: Ciudad de México.

Calafia Airlines: Hermosillo, Tijuana, Los Mochis, Culiacán, Loreto, Obregón y Mazatlán.

TAR: Querétaro

