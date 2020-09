¡Cuidado al reutilizar envases de plástico!

La amenaza de las bacterias

En el caso de los alimentos, esto se convierte en la entrada de bacterias que pueden afectar la salud de los consumidores.



En la edición de septiembre de la Revista del Consumidor, la Profeco especificó que un envase de plástico es el envoltorio que está en contacto directo con un producto y su función es ofrecer una presentación para su venta.



Esto no significa que los envases sirvan para guardar otro tipo de comida.



Advirtió a usuarios atender a la aparición de un logotipo de una copa y un tenedor juntos, que significa que el material del envase es apto para el contacto directo con los alimentos.



Lo recomendable es que la comida se conserve en recipientes creados para elloy, cuando sea posible, se les dé otro uso a los envases, como, por ejemplo, guardar objetos.



Bolsas herméticas

Las bolsas herméticas, que normalmente se usan para conservar alimentos, pueden reutilizarse siempre y cuando se laven adecuadamente por dentro y por fuera.



Es importante no utilizar agua calienteporque esto puede afectar la composición del plástico y aumentar las posibilidades de que los productos plásticos se propaguen a los alientos.



El caso en el que no se pueden reutilizar es cuando se ha guardado en ellas carne o pescado crudo por el riesgo de exponer a la contaminación de bacterias otros alimentos.