Cuidado con el ’adiós a la sana distancia’

’No lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas, porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda… En la elección de 2021, la ciudadanía puede votar para renovar el congreso y elegirá si quiere que regrese el conservadurismo, la corrupción y los privilegios, por lo que respetaré la voluntad popular: AMLO







De acuerdo a las autoridades sanitarias federales, este sábado se le dijo adiós a la Jornada de la Sana Distancia, y antes de seguir adelante con esta entrega, es de reconocerse la disciplina del pueblo mexicano, pese a los fanáticos contrarios al gobierno de la Cuarta Transformación, que en forma deshumanizada, por no decir criminal, deseaban o desean el colapso total, según lo manifestaban, sobre todo, en redes sociales.







No estamos hablando de memoria, ahí están en la nube, sus cálculos catastrofistas, auguraban o auguran más de 100 mil muertos en nuestros país, según ellos, por el mal manejo gubernamental de la pandemia, solamente para tener argumento válido para acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.







No les importaba o les importa que en sus aviesas predicciones, que un familiar, un amigo o ellos mismos fuera víctimas mortales del coronavirus. Existe un viejo adagio, que indica que todo el que desea un mal se le revierte, la ley del boomerang.







Por ahora lo importante es entender en que consiste la terminación de la Jornada de la Sana Distancia tras 69 días de confinamiento y de reglas estrictas al respecto. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, lo explica de la siguiente manera: cuando se dio por iniciado este ejercicio, la transmisión del virus SARS-CoV-2 era ’razonablemente dispersa’… ’Por eso era importante hacer una intervención nacional generalizada’.







Ahora, agregó, ’hay una clara focalización y hay una a sincronía de las pandemia’, por lo que lo que la acción más pertinente es pasar a un manejo regional de los casos de COVID-19.







La clave es la determinación de crear el semáforo de riesgos que evaluará qué actividades pueden abrirse y en que entidades y regiones, esto, obvio, de acuerdo con el avance o retroceso de la enfermedad.







Esta decisión de ninguna manera niega a las entidades su derecho a tomar medidas adicionales a las determinadas por el semáforo para hacer más restrictiva la movilidad en el espacio público,







Y lo más importante. López-Gatell, hizo un llamado generalizado a la población a no confundir el final de la Jornada Nacional de la Sana Distancia con un regreso a la ’vieja normalidad’. Entendamos que es la ’nueva normalidad’.







’No quiere decir que ya se puede salir a la calle, que a las cero horas del lunes ya se pueden hacer las actividades normales; tampoco es que el comercio y empresas pueden abrir’, enfatizó el funcionario, ojo, será de acuerdo a lo que indique el semáforo de la pandemia en cada entidad y en cada localidad.







Por lo pronto, es de reconocerse que gracias a la disciplina del pueblo de México, tenemos ya un respiro ante el flagelo que sufre la humanidad toda. Cuidado con el ’adiós a la sana distancia’.







