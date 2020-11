Cuidado con esta extorsión sexual a través de WhatsApp

En los últimos días, usuarias de redes sociales han denunciado un tipo de sextorsión a través de WhatsApp, por lo que han decidido alertar a las demás chicas para no caer en esta extorsión sexual.



El modus operandi en WhatsApp

Las chicas refieren que les llegan mensajes en WhatsApp de números desconocidos y no registrados por ellas, donde primero les sugieren que deben seguir las indicaciones que se les den y, acto seguido, empiezan a llegar otros mensajes con amenazas que hacen referencia a que tienen contenido de tipo sexual que, de no querer que sea revelado a su entorno, deberán pagar con dinero por él.



Algunas de las mujeres que han recibido este tipo de extorsión sexual en WhatsApp han dado a conocer los mensajes que les han enviado para alertar a otras chicas y que no caigan en esta nueva forma de extorsión; aunque los contenidos pueden variar, el objetivo es el mismo: extorsionarlas sexualmente.



Usan intimidación

Una usuaria de la red social Twitter publicó en días recientes los mensajes en donde se puede ver cómo un sujeto le dice que ’un amigo’ le pasó su WhatsApp y ’algo más’ de ella; cuando la chica lo cuestiona, el sujeto le dice que la grabó sin que ella supiera nada y que va a publicar en todas las redes sociales el contenido.



Otras usuarias también han denunciado que después de exponer la causa de contactarlas en WhatsApp (que es la publicación de videos que se presumen de contenido sexual), les piden dinero a cambio de no publicar nada y en el caso de que ellas no accedan, las amenazas suben de tono.



Piden denunciar

Las mujeres que no se han dejado intimidar por este modus operandi de delincuentes que sólo quieren extorsionarlas sexualmente a través de WhatsApp, han pedido a otras mujeres no dejarse intimidar y de ser necesario hacer la denuncia correspondiente.