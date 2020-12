¡Cuidado, papás! Usan este saludo de Santa Claus para extorsionar

Aplicaciones (Apps) de edición de video que ofrecen a padres de familia, mensajes e imágenes personalizadas con el saludo de Santa Claus para los niños podrían llegar a ser usadas para extorsionar con la información sensible recabada, alertó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).



A través de la Policía Cibernética se alerta a la ciudadanía sobre los riesgos que existen al utilizar este tipo de aplicaciones con mensajes e imágenes personalizadas con el saludo de Santa Claus para los niños.

Por medio del monitoreo constante en el ciberespacio, la Policía Cibernética identificó algunas denuncias de usuarios, quienes señalaron que, al compartir información de sus hijos, a través de redes sociales, para la creación de un clip navideño en el que Santa Claus saluda a los niños, se identificó que los delincuentes cibernéticos utilizaban los datos para cometer posibles extorsiones.



¿Cómo extorsionan a través de Santa Claus?

Los denunciantes refirieron que los ciberdelincuentes les exigieron hacer depósitos o transferencias bancarias hasta por 10 mil pesos a cambio de no editar los videos con contenido sexual íntimo, o utilizar el rostro de los menores en otros contenidos inapropiados.



De acuerdo con los efectivos especializados de la Policía Cibernética, lo anterior se trata de una forma con la que los delincuentes buscan conseguir información privada no solo para obtener dinero, sino también ubicaciones y lugares de visita común de los ciudadanos para cometer otros delitos.



En la CDMX y en distintos puntos del país ofertan este tipo de videos. Foto: Captura de pantalla/Facebook

¿Cuál es el modus operandi?

Los supuestos creadores del video con el saludo de Santa Claus, solicitan por medio de la app de mensajería de la red social Facebook, datos como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico y fotografías recientes del menor, supuestamente para que aparezcan en el clip.



Además, los oficiales de la Policía Cibernética detectaron que existen diversas aplicaciones gratuitas que sirven para realizar este tipo de videos y en todas ellas de manera forzosa, se solicitan algunos datos sensibles que pueden poner en riesgo la integridad física de niños, así como la patrimonial de los adultos, por lo que se exhorta a revisar los términos y condiciones, los avisos de privacidad de datos personales, así como leer y meditar si realmente se desea compartir esa información en internet.



Ante tal situación, la Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones a los padres de familia y usuarios de la red pública de Internet, para evitar ser sorprendidos por los posibles delincuentes y poner en riego incluso la vida.



¿Qué se puede hacer para no caer en esta extorsión?

No compartir información sensible y privada.

Verificar las URL de los sitios que se visitan.

Leer los comentarios de otros usuarios.

Contar con un antivirus actualizado en todos los dispositivos electrónicos.

No confiar en los links que vienen incrustados en los correos electrónicos que abren ventanas emergentes y/o que suelen ser en otros idiomas.

No compartir información sensible en redes sociales.

En caso de decidir crear un video a través de las aplicaciones de edición de fotos o videos, lo recomendable es no compartirlo en las redes sociales, ya que con los videos de los saludos de Santa Claus se menciona el nombre del menor, edad y quien se encarga de su cuidado, datos que pudieran ser retomados por los cibercriminales para un mal uso.



Con relación a este tema, la Policía Cibernética no ha recibido denuncia en la CDMX, sin embargo, exhorta a la ciudadanía a reportar este tipo de conductas a través de sus medios de contacto: [email protected], teléfono 55 5242 5100 ext. 5086.



Además, tú mismo puedes hacer el video de Santa

No sólo en la CDMX se ha difundido la ’oferta’ de realizar un video personalizado con un saludo de Santa Claus; sino también en distintos estados del país como Baja California, Jalisco, Veracruz y más entidades.



En estas ofertas se señala que el realizar el video tiene un costo menor a los 100 pesos, sin embargo esto no debería pagarse pues realizar el clip personalizado ¡no tiene costo!.



En la página de internet www.portablenorthpole.com se puede hacer de propia mano el video personalizado y se tiene opción para dirigirlo a niños, adolescentes y esposos.



¡Toma nota de esto y no caigas en la trampa o arriesgues en vano tu seguridad!