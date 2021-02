Cuídate del COVID; para ellos, eres sólo "la base de la pirámide"

La empresaria y una de las juezas del programa Shark Tank México, Patricia Armendáriz, causó indignación por un comentario clasista sobre su asistente fallecido por Covid-19.



Por redes sociales la empresaria informó de la muerte de su asistente, Alfredo Serratos, «víctima de Covid, lo voy a extrañar siempre», escribió.



Sin embargo, la parte que causó indignación fue cuando reveló que Serratos «se sintió mal y no me pidió nada»; a raíz de eso, su conclusión fue que «la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos«.



El tuit que ya fue eliminado por la jueza de Shark Tank, sin embargo el mensaje decía lo siguiente.



"Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Víctima de Covid. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente", comentó.



Dicho comentario causó indignación en redes sociales, criticando el subtexto clasista en la idea de "la base de la pirámide".





Odio cuando los asistentes se mueren sin avisar, dejando todo el trabajo botado. Ash. pic.twitter.com/ywN1dmyyEK — ℂñ𝖔𝖗 𝕷𝕷𝖆𝖓𝖙𝖔 (@llantodeburgues) February 8, 2021



En la punta de la pirámide sí se cuidan, porque tienen una sana autoestima. En cambio en la base... pic.twitter.com/nZpwgJPFFb — Filmkritiker (@CriticoDuCinema) February 8, 2021



hay que reconocer el nivel desconexión de la realidad de quien usa expresiones como la de "base de la pirámide" no es algo fortuito.



requirió trabajo, un esfuerzo diario durante años de misantropía, desprecio a la pobreza y delirio.



realmente echaleganismo de la audacia. — César Galicia (@cesargalicia_) February 8, 2021



Ante las incesantes criticas Armendáriz trató de defenderse, denotando su desconocimiento del motivo de la pérdida de su asistente. Con información de REGENERACIÓN



Estoy tratando de entender a través de mi tristísima perdida el por qué se está muriendo tanta gente y algunos lo convierten en carroña de hienas. El costo de las redes en un país dividido con gente oportunista lista a armar un triste circo. He aprendido. — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) February 8, 2021



Muchísimas gracias por su solidaridad ante la pérdida de mi amigo y protector Alfredo Serratos. Mi conclusión es que no dijo lo mal que se sentia porque sabía que lo íbamos a hospitalizar. O que tenia diabetes y le dio un paro. QEPD pic.twitter.com/84yVVUItwd — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) February 8, 2021



Patricia Armendáriz es una empresaria mexicana nacida en Comitán, Chiapas. Se encuentra al frente de Financiera Sustentable como directora General y también funge como consejera de Banorte.



La Financiera Sustentable es una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que comenzó a operar en el año 2013.



Fue asesora de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y Crédito Público de 1988 a 1994. Representó a esa misma secretaría durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue vicepresidenta de la Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y participó activamente en la restructura bancaria luego de la crisis de 1990.