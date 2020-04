Cuidemos nuestra salud de manera organizada

Sabemos que nuestro país está atravesando por momentos cruciales ante la amenaza del coronavirus que ha ocasionado la muerte de muchas personas en varios países y que hoy el nuestro lo está viviendo.



Si miles de personas son hospitalizadas, se necesitará un número enormemente mayor de máquinas respiratorias, cosa que los hospitales del país no cuentan con esa capacidad, agregando que no existe vacuna ni medicamento alguno para la recuperación.



La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona.



1.-Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.



2.-Saludo de mano, de beso o de abrazo



3.- intercambio de objetos



Es por ello que las medidas que se deben tomar para no contraer este virus es evitando tener contacto con las personas de nuestro alrededor incluyendo las visitas de amigos y de familiares, debemos de cuidarnos siguiendo todos los protocolos de higiene y lo más recomendable no salir de casa más que por alguna necesidad que lo amerite.



Es complicado aplicar las medidas sanitarias, pero no olvidar que no existe por el momento antídoto capaz de curar este virus, todo depende de nosotros mismos si nos cuidamos unos a los otros aplicando estrictamente estos protocolos de salud.



Medidas



1.-Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Si no hay agua y jabón fácilmente disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se secaron.



2.-Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.



3.-Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.



4.-Mantenga una distancia entre usted y las otras personas si el COVID-19 se está propagando en su comunidad. Estos es especialmente importante para las personas que tengan un mayor riesgo de enfermarse gravemente.



5. Cúbrase la boca al toser y estornudar.

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude, o use la parte interna del codo.



6.-Use una mascarilla si está enfermo

Si NO está enfermo: No necesita usar una mascarilla a menos que esté cuidando a alguien que está enfermo (y que no puede usar una). Es posible que las mascarillas empiecen a escasear y deberían reservarse para los cuidadores.



7.-Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente todo los días. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos.

Si las superficies están sucias, límpielas: use agua y jabón o detergente antes de desinfectar.



Compañeros, si seguimos estas medidas de prevención, juntos podemos cuidarnos, a seguir las recomendaciones y vencer con responsabilidad la propagación de este virus.



Adelante compañeros de lucha, cumplamos con lo que nos toca, estamos educados y sabremos demostrarlo en esta ocasión.