Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz no comprará vacunas anti covid, no le importa que los veracruzanos sigan muriendo

El empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández declaró que se comunicó con el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez para ofrecerle las dos millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero esté no le contestó las llamadas telefónicas ni los mensajes de WhatsApp, así como su oficina privada, por lo que la entrega del lote que hoy se autorizó por parte del Gobierno Federal se acordó con el Gobierno de Nuevo León dado su interés.



No obstante el desinterés del mandatario veracruzano, Cossío Hernández refirió que envió la cotización correspondiente para su conocimiento al director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, el cuál tampoco contestó.



’Yo qué más quisiera que mi estado se hubiera visto beneficiado con este esfuerzo que estamos haciendo, lástima que ni el gobernador, ni su secretario privado, ni su oficina me contestaron las llamadas y los mensajes del WhatsApp, también mandé la información a Jorge Sisniega de la SSA, pero nada, cuando el gobernador quiera vacunas pues ya será demasiado tarde por que estarán colocadas en otros estados como Nuevo León, lamentablemente", dijo.



El entrevistado mencionó que la firma de la compra de las dos millones de dosis de la vacuna rusa SPUTNIK-V con el Gobierno del Estado de Nuevo León se realizará este sábado.



Además de Nuevo León, el entrevistado comentó que hay interés en comprar la vacuna SPUTNIK-V por parte de los gobiernos de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Oaxaca, Baja California Sur y Querétaro.



Alejandro Cossío aseguró que la vacuna rusa se comercializará a un precio que oscilará entre los $720 y $800 pesos.