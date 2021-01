Cuitláhuac García NO comprará vacunas para los veracruzanos

De nueva cuenta Cuitláhuac García Jiménez criticó a gobiernos estatales y municipales que buscan obtener una vacuna contra el COVID-19, ya que existe un Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal, situación que defendió como la vía ’más rápida’ para obtener las dosis, aunque realmente existe un total desabasto de vacunas en el país.



’Lo mejor es apegarse al Plan Nacional del Gobierno Federal, ese es el medio más rápido para vacunarse y dejar de hacer politiquería, lamento mucho que Gobernadores y Alcaldes estén con ese tema engañando a sus gobernados’, dijo.



Por ello, García Jiménez reiteró que el Plan Nacional ’es lo más pronto y no andar engañando a la gente’.



’Vamos a hacer lo más rápido, ¿qué es lo más rápido? Pues no andar buscando el contrato si el Presidente de la República ya los tiene con todas las farmacéuticas y van a llegar de inmediato, o sea, tenemos el Plan Nacional de Vacunación’, dijo.



Cuitláhuac García reconoció que el Presidente de la República está realizando las acciones necesarias para abastecer de la dosis en el país y por ello ya realizó un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que lleguen 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.



Ni hablar, los más de 8 millones de veracruzanos tendrán que encomendarse al santo niño de atocha para sobrevivir de aquí a que llegue la "Peje Vacuna" a Veracruz, quien sabe dentro de cuando. Apenas hoy AMLO pidió el auxilio sanitario a Rusia, y Cuitláhuac como buen siervo de la nación no hará nada que contradiga al Presidente, aunque la población veracruzana siga muriendo diariamente por la falta de vacunas contra el Covid-19.