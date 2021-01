Culmina semáforo diferenciado y Guerrero comienza 2021 en semáforo naranja; ’hay estabilidad en indicadores del COVID-19’, dice el gobernador Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que terminó el semáforo diferenciado y Guerrero se mantiene en color naranja a partir de este lunes con indicadores de la pandemia estables como en el tema de la ocupación hospitalaria, además, puntualizó que a pesar que los destinos turísticos no registraron una alta afluencia turística como se esperaba, pero se registró un movimiento y una reactivación económica importante para el estado.



"A partir de mañana cambiamos el semáforo, habremos de entrar a otra etapa. Aún cuando esperábamos más turismo, no vino el turismo que se esperaba pero creo que hubo la oportunidad de que la economía se moviera y los números que tenemos en en el tema del Covid-19, son números que están todavía dentro de la estabilidad", señaló Astudillo Flores.



Durante la primera transmisión del año 2021, de seguimiento al Covid-19 en la entidad, el gobernador, subrayó que en el país se registra un crecimiento en los contagios, por lo que se observará los próximos días como se desenvuelve la pandemia, después de la cantidad de personas que han venido de visita especialmente a los centros turísticos de Guerrero.



Astudillo Flores, enfatizó en que se logró mantener, sin incidentes ni resistencias de los vacacionistas, las playas de Acapulco y Zihuatanejo, cerradas durante la celebración de año nuevo, a través de un operativo correcto de coordinación entre las instancias de seguridad, militares, navales y federales, estatales y municipales, para evitar aglomeraciones que pudieran poner en riesgo la salud de las familias, por lo que las playas lucieron vacías la noche de este 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero 2021.



"Hemos estado pendientes, hemos tenido operativos muy importantes en las playas, creo que se pudo hacer un operativo importante de retiro de playas de las familias que nos han visitado, vamos a seguir muy pendientes de todo esto y a partir de mañana estaremos en todo el Estado en semáforo naranja, hemos sido notificados por la Secretaría de Salud Nacional y concluye el semáforo diferenciado", indicó Astudillo.



El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que Guerrero inicia la primera semana epidemiológica del 2021 en semáforo naranja con 26 mil 197 casos confirmados y 2 mil 723 lamentables defunciones con la detección de 80 nuevos casos en las últimas 24 horas.



De la Peña Pintos, indicó que el comportamiento de los contagios en Guerrero se registran de manera ondulante, con un incremento en la hospitalización pero con estabilidad en la ocupación de camas COVID-19 al 33 por ciento en todo el Estado.



Por instrucciones del Gobernador Héctor Astudillo, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que se refuerza la atención en Iguala con la redistribución en la Unidad COVID-19, además de tomas de muestras para la detección de casos, así como brigadas de sanitización y concientización, por lo que la recomendación es la misma, atenderse oportunamente en caso de presentar síntomas.



Comportamiento turístico en Guerrero durante la etapa turística de fin de año



Al presentar el segundo corte del comportamiento turístico en Guerrero, el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, indicó que en promedio el Estado registró una afluencia de 371 mil 564 vacacionistas con un promedio del 39 por ciento en la ocupación hotelera y una derrama económica de mil 340 millones de pesos al corte del 21 de diciembre al 3 de enero en los tres destinos turísticos principales de Guerrero, Acapulco, Ixtapa - Zihuatanejo y Taxco.



Por su parte, el gobernador, consideró que el año nuevo inició sin sobresaltos dentro de la normalidad y se logró evitar la presencia de familias en las playas con motivo de estas celebraciones, por lo que agradeció a quienes han colaborado en esta etapa de la pandemia y la actividad turística, así como al sector salud del Estado.



La estrategia contra el COVID-19 permanece en Guerrero este inicio del 2021



Estrategia contra el COVID-19 permanece y continúan los filtros sanitarios y módulos en Guerrero



El mandatario estatal, llamó a no bajar la guardia contra el COVID-19, por lo que continúan las acciones de sanitización y concientización en diversos municipios con el objetivo de seguir combatiendo de manera eficiente la pandemia a través de módulos de sanitización e información.



Sin descanso en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Zihuatanejo, Olinalá, se continúa trabajando en lugares donde se sanitizan mercados, áreas de transporte público, además, en la Autopista del Sol se instalaron espectaculares para informar a turistas que el uso de cubrebocas es obligatorio.