Culmina Odapas Chimalhuacán reparación del colector Pirules

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Chimalhuacán culminó los trabajos de reparación del Colector Pirules, el cual se vio afectado debido a las fuertes lluvias registradas en semanas anteriores, por la acumulación de basura, llantas y otros residuos, y porque la vida útil de la tubería había llegado a su fin.



Luego de la reparación del Colector Pirules localizado en av. Camino Viejo, esquina con av. Pirules, en los Ejidos de Santa María, el área excavada fue cubierta totalmente, por lo que cientos de alumnas y alumnos del jardín de niños, primaria y telesecundaria ’Benito Juárez’ pudieron volver a clases y continuar con sus actividades de forma ordinaria.



Durante los trabajos, personal de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicio de Emergencias acordonó el área, realizó rondines de forma constante e informó a la población las medidas de prevención para preservar la integridad de los transeúntes.



Mientras que trabajadores de las direcciones de Salud y Educación del municipio, con apoyo de los directivos de las instituciones y de padres de familia, llevaron a cabo la sanitización de los planteles.