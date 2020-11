Culpa alcaldesa a gobierno panista de agresión en Cancún

Un grupo de policías de Cancún intimidan con armas de fuego a un grupo de feministas que se estaban manifestando afuera del palacio de gobierno de Cancún; la alcaldesa de dicho municipio, Mara Lezama, aseguró que la marcha de colectivos feministas fue reprimida y dispersada por policías estatales y no municipales.



En un video publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que el Municipio que encabeza no tiene a su cargo elementos de la policía, sino que estos obedecen al mando único estatal.



’Como saben, el Gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policías; estos están a cargo del Mando Único Estatal’, señaló.



Por lo que presentará una denuncia contra aquellos policías implicados en el acto de violencia; y exigió que las personas que están desaparecidas, aparezcan con vida.



’Solicito se ejerza toda la fuerza para castigar a los culpables, bueno haya impunidad (…) En breve, estaré presentado las denuncias correspondientes contra los elementos policiacos que actuaron de forma indebida, inmoral e ilegal’, puntualizó.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Repruebo enérgicamente la represión contra manifestantes. <a href="https://t.co/57xkw4sqVR">pic.twitter.com/57xkw4sqVR</a></p>— Mara Lezama (@MaraLezama) <a href="https://twitter.com/MaraLezama/status/1326005049420640256?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Mediante un comunicado hizo un atento llamado para que las autoridades competentes investiguen y sancionen las conductas cometidas en el contexto de la libre manifestación de las ideas y la defensa de los derechos humanos, reiterando su respaldo a la libre manifestación así como al movimiento feminista.



​La manifestación fue a partir del feminicidio de Blanca Alexis, quien fue hallada sin vida el pasado fin de semana.



La protesta llegó al ayuntamiento de Benito Juárez donde la policía previamente clausuró la entrada con vallas metálicas y posteriormente comenzaron las detonaciones de armas de fuego, esto luego de que colectivos de mujeres entraran a las instalaciones para exigir justicia por los feminicidios del pasado fin de semana.



Varios periodistas que se encontraban en el lugar fueron agredidos físicamente por los mismos policías después de intentar quitarles los teléfonos y cámaras; dos reporteros recibieron un disparo en el hombro y en el pie.



Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, condenó las agresiones en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos y quienes ejercían la libertad de expresión y el derecho a la protesta social en Cancún.



La Subsecretaría también se dijo dispuesta a ’desplegar las acciones necesarias que tengan por finalidad prevenir y proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos’, y enfatizó la ’necesidad de respetar los protocolos de uso de la fuerza en el contexto de protestas sociales y los principios que rigen su aplicación’.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🚨<a href="https://twitter.com/hashtag/%C3%9ALTIMAHORA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ÚLTIMAHORA</a>: Distintos reportes indican detonaciones de armas de fuego dentro del Palacio Municipal de <a href="https://twitter.com/hashtag/Canc%C3%BAn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Cancún</a>, luego de que colectivos feministas entraran a las instalaciones para exigir justicia por los feminicidios. En un momento más información.<br>📸 Paola Chiomante. <a href="https://t.co/m5mzhO2TKi">pic.twitter.com/m5mzhO2TKi</a></p>— Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) <a href="https://twitter.com/novedadesqroo/status/1325965850197848064?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



A través de redes, las manifestantes que acudieron a la marcha denunciaron que las balas fueron detonadas por policías y eran de verdad, no de goma.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">NO ERAN BALAS DE GOMA, eran balas de verdad ¿ES EN SERIO? <a href="https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Etfw">@MaraLezama</a> <a href="https://twitter.com/CarlosJoaquin?ref_src=twsrc%5Etfw">@CarlosJoaquin</a> <a href="https://t.co/FdLkqS8wXO">pic.twitter.com/FdLkqS8wXO</a></p>— Gracia Alzaga (@graciaalzaga) <a href="https://twitter.com/graciaalzaga/status/1325975284865257472?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Luego de que se difundieran las imágenes de la dispersión policiaca, el Gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, reprobó los actos y aclaró que dio instrucciones de evitar agresiones y armas durante ella manifestación. Con información de SIN EMBARGO